Sogegross, al via il rebranding del canale cash&carry

Freschezza, assortimento, qualità e servizio: parte da questi valori l’attività di rebranding che riguarda il canale all’ingrosso del Gruppo Sogegross, insegna nota da sempre come “Sogegross Cash&Carry”, che prende ora il nome di “GrosMarket”. L’approccio full service, digitale e su misura per i professionisti rappresenta la piena identità del nuovo brand, che investe su ricerca della qualità, semplicità di approvvigionamento e personalizzazione di prodotti e servizi per offrire ai clienti soluzioni su misura. L’attenzione alla relazione con i clienti e l’assortimento ampio e specialistico, per offrire ai clienti professionisti dell’Horeca una vera e propria “dispensa” su cui contare, sono sintetizzati nel nuovo payoff che accompagna il logo: “Food & Service a tua misura”.

GrosMarket è la nuova insegna dell’ingrosso della holding genovese

«Lavoriamo da tempo all’attività di rebranding, che abbiamo fortemente voluto sia per sottolineare l’impegno in quest’area strategica sia per rendere più chiara la distinzione tra il format all’ingrosso e la holding, che comprende anche le insegne di vendita al dettaglio Basko, i discount Ekom e i franchising Doro», spiega Flavio Zago, direttore del canale ingrosso del Gruppo Sogegross. «La pandemia ha rallentato tutto, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo: entro la fine di settembre avremo completato il rebranding su tutti i punti vendita della rete». Il marchio GrosMarket era già presente nel 2016, a partire dall’acquisizione di alcuni punti vendita in Lombardia.

Nuova piattaforma e-commerce

Le novità però non si esauriscono con il cambio insegna. «Già da settembre sarà a disposizione dei nostri clienti professionisti Horeca tutta una serie di servizi innovativi studiati ad hoc. A partire dalla nuovissima piattaforma e-commerce, declinata anche su app, per garantire ai clienti un servizio realmente su misura», prosegue Zago. Oltre a fare la spesa online, dalla piattaforma sarà possibile consultare l’assortimento completo attraverso pratiche schede prodotto, gestire ordini, fatture e pagamenti, oltre che le diverse tessere facenti riferimento alla singola ragione sociale. Il sito ha una user experience ottimizzata, che rende ideale la navigazione utilizzando smartphone e tablet, anche da parte di utenti non esperti.

Nuove modalità per fare la spesa

In tutti i cash&carry della rete sarà possibile fare la spesa in modalità “Click&Collect”, ovvero con la prenotazione online e successivo ritiro presso il proprio cash&carry di riferimento. I clienti professionisti hanno accesso alla modalità “Delivery”, con ordini online e consegna presso la propria attività.

In alcune aree sarà possibile fare la spesa in modalità “Buy&Go”, ovvero facendo gli acquisti in negozio con successiva consegna a domicilio, o essere supportati dagli Horeca Account, che aiutano il professionista attraverso un’attenta analisi delle sue esigenze.

Servizi a 360°

«La scelta del rebranding - spiega ancora Zago - va intesa come un’importante evoluzione, per dare un nuovo e più ampio valore alla tradizione che ci ha reso un punto di riferimento per i clienti Horeca. Abbiamo sposato appieno il concetto di “full service” perché vogliamo continuare a fornire ai nostri clienti servizi a 360°, affiancando alla nostra presenza sul territorio, che ovviamente non verrà mai a mancare, un importantissimo supporto digital per aiutare sempre più i professionisti nelle loro esigenze quotidiane. Anche i social sono stati rinnovati, proprio per fornire contenuti sempre più rilevanti e di utilità per la community Horeca che ci segue».

Forte radicamento sul territorio

GrosMarket resta un brand storico di grande tradizione, radicato nel territorio (recente la nuova apertura di Albisola, in provincia di Savona), che offre un’esperienza d’acquisto profondamente legata al punto vendita. Freschezza e assortimento sono i punti di forza, che da oggi, con i nuovi servizi digitali, si arricchiscono di un approccio innovativo e all’avanguardia, capace di offrire prodotti e soluzioni per facilitare e migliorare il lavoro del professionista. «Il nostro forte radicamento sul territorio - conclude Zago - si concretizzerà nei prossimi mesi attraverso due nuove aperture, in Liguria e in Toscana: stiamo lavorando per mettere a terra gli ambiziosi step del nostro piano di sviluppo».

Sogegross, cento anni di storia genovese

Con circa 260 punti vendita e 2.700 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di canale distributivo, distribuite nelle regioni del nord ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana): cash&carry (marchio GrosMarket Sogegross), supermercati e superstore (marchio Basko), soft discount (marchio Ekom), supermercati e superette in franchising (marchio Doro Supermercati), e-commerce (www.basko.it). Il Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 su iniziativa della famiglia Gattiglia. Il centro direzionale e logistico del gruppo si trova a Genova Bolzaneto.