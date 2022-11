GrosMarket si rinnova: sempre più servizi digitali

Negli ultimi 30 mesi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il settore della ristorazione ha vissuto un periodo complesso e altalenante. In questo contesto, la stagione estiva è stata positiva, in considerazione del forte incremento turistico nazionale e internazionale, con presenze consistenti sia in città che nelle località turistiche. «In tutte le regioni in cui siamo presenti con i nostri Cash&Carry - Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana - il territorio ha risposto molto bene», spiega Flavio Zago, direttore GrosMarket, canale Cash&Carry del Gruppo Sogegross, «ed è riemerso un maggiore desiderio di convivialità da vivere fuori casa. Il clima “eccezionale” di questa estate ha favorito i consumi e impattato sulla numerica di giornate “utili” per le attività del settore Horeca, a cui GrosMarket si rivolge».

Un settore che, negli ultimi due anni, è certamente stato tra quelli più colpiti nello scenario economico italiano e non solo. Nonostante la positiva ripartenza estiva, la situazione generale risente delle tensioni del commercio internazionale e dell’eccezionale incremento dei costi energetici legato allo scenario che stiamo vivendo. «Infatti - prosegue Zago - nonostante il riscontro nei fatturati dei mesi scorsi, si stanno registrando difficoltà sempre crescenti relative alla reddittività e alla sostenibilità delle imprese, che hanno nuovamente incrinato il clima di fiducia da parte degli imprenditori».

Lo scenario è profondamente mutato dal 2019 ad oggi

In questo periodo inoltre, a conclusione della stagionalità che in qualche modo ha compensato la situazione, i molteplici effetti legati al conflitto in corso e alla crisi energetica si fanno ancora più visibili e concreti.

«Il problema di reperimento delle merci (come l’olio di semi questa primavera, poi l’acqua minerale, le farine e numerose altre merceologie) - precisa il direttore di GrosMarket - ci accompagna da mesi, con un forte impatto su tutto il settore della distribuzione di alimentari e bevande, all’ingrosso come al dettaglio, che non sembra ancora stabilizzarsi. Ci muoviamo quindi all’interno di uno scenario profondamente mutato rispetto al 2019: molte attività hanno chiuso, altre si sono rinnovate, altre ancora hanno cercato di ammortizzare i costi con riorganizzazioni o limitazioni negli orari di apertura o riformulazione dei servizi erogati».

La soluzione? Rimodellare la proposta commerciale

Il Gruppo Sogegross ha vissuto il periodo di difficoltà a fianco dei propri clienti e, malgrado le difficoltà, si è concentrato su una nuova progettualità e ha rimodellato la propria proposta commerciale, investendo in logistica, tecnologie e marketing. Sono stati inaugurati 3 nuovi punti vendita in 18 mesi (Albisola, Genova, Pisa), altri sono stati ristrutturati, per garantire superfici di vendita più moderne e funzionali in linea con le mutate esigenze del settore. Un passo significativo è stato il rinnovamento dello storico brand del Cash&Carry con il nuovo logo GrosMarket, accompagnato dall’introduzione di servizi innovativi e digitali.

Tanti servizi disponibili sulle varie piattaforme

«Crediamo - afferma Flavio Zago - in una strategia full-service, su cui stiamo lavorando da tempo. Abbiamo un riscontro molto positivo sull’utilizzo della piattaforma www.grosmarket.it, declinata anche su App che abbiamo lanciato a fine 2021, che consente di avere accesso online ad assortimento e servizi in modo semplice e immediato. Ad esempio, uno dei nostri servizi principali è sempre stata la consegna della merce a domicilio presso bar e ristoranti, che avveniva attraverso modalità diverse e a volte fantasiose».

Servizio delivery

«Oggi - prosegue Zago - il ristoratore può agevolmente effettuare l’ordine direttamente dal suo smartphone, cosa che ci ha permesso di organizzare in modo più strutturato il nostro servizio. In questo momento registriamo oltre l’80% di ordini inseriti direttamente dai clienti sulla nostra piattaforma e tutti hanno trovato pratici e di facile utilizzo i nuovi strumenti digitali, che mettono a disposizione numerose informazioni utili: si tratta di un risultato davvero significativo, che va oltre le aspettative ipotizzabili anche solo pochi anni fa e che ci riempie di orgoglio e motivazione nel continuare ad investire ed innovare anche per il futuro».

