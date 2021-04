Yogurt e drink base latte: tendenze tra gusto e salute

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 19:30

La linea Müller I Feel Good

Müller I Feel Good

Bella Vita Kefir drink

I tre gusti di Bella Vita Kefir drink

Nuovi gusti per yogurt intero di Latteria Vipiteno

I nuovi yogurt interi di Latteria Vipiteno

. Esperienze di piacere che fanno del benessere sempre più uno stile di vita appagante e salutare. Innovazione al servizio di consumatori sempre più attenti alle caratteristiche nutrizionali, a ciò che è buono e fa bene al corpo e allo spirito.Con questi presupposti, che nasce dalla volontà di soddisfare una concezione di piacere in costante evoluzione, sempre più diversificata perché legata a una dimensione soggettiva del benessere e della cura di sé. La gamma, focalizzata su un piacere quotidiano che appaga e fa stare bene, propone combinazioni originali per un gusto unico. La linea Müller I Feel Good si articola incontraddistinte da precisi benefit funzionali o nutrizionali:con isomaltulosio, per energia a rilascio prolungato;, fonte di fibre e vitamine;preparato con colture di fermenti lattici vivi originate 80 anni fa da grani madre di kefir e il kefir alla frutta che contiene 100 miliardi di fermenti lattici vivi per bottiglia;, ricco in proteine e senza zuccheri aggiunti. Un’offerta ampia, in grado di intercettare la costante ricerca di novità tra qualità, piacere e benessere.Per informazioni: www.muller.it

Anchedi prodotti genuini, innovativi e funzionali, per soddisfare le esigenze di consumatori sempre più attenti alla salute e a un corretto stile di vita. È in arrivo sul banco frigo della gdo, la prima bevanda che unisce la tradizionale ricetta del Caucaso con il latte 100% dell’Alto Adige di Latteria Merano . Fresco e dissetante, Bella Vita Kefir drink è senza lattosio, a basso contenuto di grassi (solo 1,5%) e senza zucchero aggiunto. Grazie alla fermentazione del latte con coltura kefir, è ricco di fermenti lattici e lieviti, utili per il benessere della flora intestinale. È inoltre senza glutine, senza conservanti e senza coloranti artificiali. Ideale a colazione, a merenda o come snack spezza fame per fare il pieno di energie, Bella Vita Kefir drink di Latteria Merano è. Una bevanda gustosa, nutriente ma anche leggera e altamente digeribile. Il latte utilizzato è garantito dal marchio di Qualità Alto Adige.Per informazioni: www.lattemerano.it

Denso, cremoso e genuino èracchiusi nel formato classico 2x125 grammi:. Lo yogurt intero di Latteria Vipiteno è ricco di fermenti lattici e prodotto con il latte di alta montagna 100% dell’Alto Adige senza Ogm, senza aromi artificiali e additivi. Il gusto mela verde è dolce con una nota piacevolmente acidula, quello pera e camomilla è tenue e delicato, mentre la referenza mango è un’esplosione di gusto, che ricorda un mix tra pesca, arancia e ananas. Lo yogurt intero di Latteria Vipiteno è pensato per consumatori di ogni fascia di età, perfetto da assaporare cucchiaino dopo cucchiaino in ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda. Ma anche l’ambiente è fondamentale per Latteria Vipiteno. Tutti i materiali sono facilmente smaltibili nella raccolta differenziata di plastica/alluminio e carta.Per informazioni: www.latteria-vipiteno.it