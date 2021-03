Peck lavora al quarto negozio. Prossima apertura in Versilia

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 11:01

Il locale di Peck a Milano in Porta Venezia

l quarto punto vendita italiano diaprirà in. Si tratta della prima operazione al di fuori di Milano, città simbolo dell’insegna. La nuovasorgerà a Forte dei Marmi dove occuperà uno spazio di circa 150 mq (più 50 mq di dehors) laddove sorgeva una panzerotteria che ha cessato l’attività.

A caccia di milanesi in vacanza

L’inaugurazione è attesa per l’inizio della stagione estiva e punta a intercettare il flusso turistico nazionale. In particolare quello che dalla città meneghina si sposta sulla costa toscana e là ritroverà le preparazioni che hanno reso famoso Peck.

In un'intervista concessa a Pambianconews, l’amministratore delegato della società, Leone Marzotto, ha fatto il punto sull’espansione del brand: «La Versilia è una terra ricca di tradizione gastronomica e di materie prime eccellenti, abbiamo già da tempo alcuni fornitori locali e l’apertura di Peck sarà sicuramente occasione per scoprire altri tesori gastronomici con i quali arricchire il nostro assortimento».

Uno sviluppo flessibile

Attualmente, lo sviluppo di Peck non segue uno schema rigido: «La location intesa come preciso indirizzo è importante quanto la location intesa come città e regione. La brand awarness di Peck presso il cliente locale è un altro fattore di successo che, a parità di condizione determina la nostra preferenza», ha sottolineato Marzotto. Stesso discorso vale anche per il format che asseconda la vocazione del punto vendita e, in maniera flessibile, porta all’implementazione della vendita, della somministrazione o di tutte e due insieme.

Come si è chiuso il 2020

Attitudine che non cambia nemmeno dopo un 2020 sui generis che ha costretto l’azienda a chiudere con un fatturato di 13,3 milioni contro i 18,7 del 2019 per un calo complessivo del 30% nel ramo ristorazione e catering e del 10% in quello della vendita al dettaglio. Numeri su cui ancora non si vede l’incidenza della piattaforma eCommerce inaugurata proprio lo scorso anno e che si appoggia a Glovo e Cosaporto per la consegna.