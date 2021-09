Moda e cibo si incontrano, il Viaggiator Goloso fa tappa da Coin Excelsior

Il Viaggiator Goloso ha inaugurato il suo nuovo store nella prestigiosa cornice di Coin Excelsior in Corso Vercelli a Milano. L'apertura è avvenuta sabato 18 settembre all'interno del piano interrato (-1) dell'iconico department store meneghino in cui è stato ricavato un percorso al centro del gusto. Oltre alle tradizionali referenze di eccellenza del classico format, questo concept è stato "potenziato" dall'angolo caffetteria, i prodotti da forno dello store di viale Belisario e il servizio di consegna a domicilio.

Il Cafè all'interno di Viaggiator Goloso al Coin Excelsior di Milano

Nel department store Coin il gusto incontra la moda

Grazie alla collaborazione tra il Viaggiator Goloso e Coin Excelsior, il brand premium di Unes debutta in una delle più ambite location milanesi, offrendo a tutti i clienti dell’esclusivo department store prodotti selezionati e di alta qualità, frutto di una continua ricerca volta a offrire sapori autentici e genuini capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Con una superficie di 400 mq, il nuovo store è collocato al piano -1 dell'edificio, che dallo scorso anno si è trasformato in Coin Excelsior, regalando alla città uno spazio ancora più accogliente, con una selezione accurata, innovativa e contemporanea di esclusivi brand italiani e internazionali di moda, beauty, home decoration e, da domani, anche di eccellenze gastronomiche.

Il Viaggiator Goloso offrirà ai clienti un’esperienza di acquisto unica, accompagnandoli alla scoperta dei sapori più autentici e genuini: un viaggio attraverso la storia, le culture e i territori dove nascono i migliori prodotti da portare in tavola. L’attenzione al cliente e la cura nei dettagli sono caratteristiche fondamentali dello store, il cui personale di vendita sarà sempre pronto a fornire assistenza e consulenza ai clienti durante i loro acquisti.

Pane bio e angolo caffetteria per potenziare l'offerta

Nel punto vendita è possibile trovare anche pane biologico, sfornato caldo ogni giorno nel vicino store il Viaggiator Goloso di viale Belisario, realizzato a partire da un’ampia scelta di farine bio selezionate e grani di eccellente qualità, come il pane nero di Tumminia o altre sfiziose varietà di pane farcito. Ad attendere i clienti anche Cafè, l’angolo caffetteria dove concedersi in qualsiasi momento una pausa all’insegna del gusto. Qui sono disponibili anche le irresistibili creazioni pasticcere del laboratorio milanese del maestro Massimo Pica: dessert, fragranti croissant e dolci classici che si alternano a gustose sperimentazioni di moderna pasticceria.

L'offerta a scaffale del Viaggiator Goloso

Una spesa completa che arriva comodamente a casa

Presso il nuovo punto vendita è possibile fare una spesa completa e i clienti potranno scegliere tra le diverse linee originali firmate il Viaggiator Goloso, pensate per soddisfare gusti ed esigenze diverse, con specialità uniche, genuine e buone: il biologico, prodotti bio per i clienti che cercano il sapore più autentico della natura; i prodotti senza glutine e senza lattosio, per chi non vuole rinunciare al gusto e alla qualità; le oasi controllate, prodotti nati in ambienti in cui la sostenibilità della filiera si coniuga con l’attenzione per la biodiversità; le specialità, linea pensata per chi vuole viziarsi con i prodotti più raffinati della tradizione.

Per quanto riguarda i servizi disponibili nel nuovo punto vendita è attiva la consegna a domicilio, per ricevere la spesa comodamente a casa, scegliendo l’orario di consegna più pratico. Inoltre, gli studenti universitari potranno beneficiare tutti i giorni dello sconto del 10% sulla propria spesa e sarà possibile pagare i propri acquisti utilizzando Satispay e i principali buoni pasto.