La cucina di Virgilio Martinez protagonista alla cena di Buonissima 2023

Un'immersione nell'ambiente amazzonico l'allestimento ideato nella sala Fucine delle OGR, le Officine Grandi Riparazioni, a Torino durante Buonissima 2023: la cena cucinata da Virgilio Martinez, innovativo chef tre stelle del ristorante Central nel quartiere Miraflores di Lima, eletto miglior ristorante del mondo dalla classifica 50 Best Restaurants 2023. Con il team del ristorante peruviano hanno lavorato la paesaggista scenografa del verde Lorella Arioli, il light designer Andrea Violato con le luci emotive che avvolgono il paesaggio, il sound designer Enrico Ascoli per i suoni della natura e Marco Segantin per l'allestimento floreale.

Lo chef Virgilio Martinez protagonista a Torino durante Buonissima 2023

Buonissima 2023: l'esperienza unica offerta da Virgilio Martinez

Un lungo tavolo conviviale e piante dappertutto, anche sospese, e musica in tema, insomma: un'esperienza davvero unica. Un menu unico. L'inizio dalla profondità del mare: capesante, alghe yuyu, calamari e cannolicchi; si sale a 3200 metri per Terra di tuberi e radici: olluco, oca, yacón, q'ekorani; si riscende a cinque metri sotto il livello del mare con Corallo: polpo, sargasso, alga codium. Un ultimo sforzo, la salita a 4150 metri con Cordigliera delle Ande: mais, kiwicha, gamberi d'altura per raggiungere alla fine della cena La Foresta montana, l'Amazzonia: tre Theobroma, cacao, copoazù e macambo.

Il viaggio gastronomico tra i prodotti della terra di Virgilio Martinez

Tutti piatti realizzati secondo la filosofia di Martinez che utilizzano la moltitudine delle materie prime autoctone delle varie zone del suo paese per creare un percorso inedito tra i diversi ecosistemi peruviani partendo dal fondo del mare per arrivare ai 4mila metri delle Ande.