Dialogo tra cuochi alla finale di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

A Milano, a margine della Gran Finale internazionale di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-2023, si è svolta la nuova edizione del Forum, un evento dedicato a riflettere sul futuro della gastronomia. Quest'anno l'attenzione è stata rivolta agli aspetti umani negli ambienti lavorativi e alla cultura all'interno del settore, con particolare focus sulla diversità, sull'uguaglianza e sull'inclusione.

I membri della giuria Riccardo Camanini, Hélène Darroze, Vicky Lau, Pía León, Nancy Silverton

S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, lettera aperta ai giovani cuochi di Virgilio Martinez

Il Forum, che è andato in scena il 4 ottobre, il primo dei due giorni della competizione, si è articolato in tre momenti distinti. Il primo segmento ha visto protagonista Virgilio Martinez, vincitore di The World's 50 Best Restaurants 2023. Con una lettera aperta, ha condiviso la sua prospettiva su come contribuire all'evoluzione del settore. «Bisogna ascoltare la natura e osservarne ogni componente - ha ricordato - Lavorare con il food è un'enorme sfida nell'ambito della sostenibilità soprattutto in quello della trasparenza delle filiere. Verità e autenticità sono valori sempre più apprezzati dalla clientela. Ragazzi, la vera competizione è con voi stessi. La motivazione di ogni giorno è la chiave di lettura».

Virgilio Martínez

L'esperienza dei vincitori delle quattro edizioni di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

Durante la seconda sessione, i quattro precedenti vincitori del Premio S.Pellegrino Young Chef Academy - Jerome Ianmark Calayag (2021), Yasuhiro Fujio (2018), Mitch Lienhard (2016) e Mark Moriarty (2015) - hanno illustrato il profondo impatto del loro lavoro nel mondo della gastronomia. «La vittoria - hanno spiegato - ci ha permesso di aprire ulteriormente i nostri orizzonti viaggiando e conoscendo professionisti in tutto il mondo. Si sono aperte grandi opportunità, a partire dal contatto con differenti culture e ingredienti. Il nostro compito, del resto, è selezionare il cibo. La cucina è un atto d'amore che si fonda su un grande rispetto per la brigata, per la clientela e per se stessi».

I vincitori delle passate edizioni: Mitch Lienhard, Mark Moriarty, Yasuhiro Fujio, Jerome Ianmark Calayag

Il pensiero della giuria di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

La fase finale del forum ha previsto un dialogo con i "Sette Saggi", gli chef membri della giuria internazionale della Competition: Pía León, Eneko Atxa, Hélène Darroze, Vicky Lau, Nancy Silverton, Julien Royer e Riccardo Camanini. Un dialogo che ha voluto donare ai giovani chef informazioni su come migliorare il proprio lavoro e trasformarlo in azioni incisive. «L'empatia è molto importante - hanno sottolineato - È fondamentale comunicare con la brigata ascoltando le singole individualità. Grazie alla sinergia con la squadra si può crescere tutti. Dai giovani ci aspettiamo entusiasmo, energia e motivazione. Hanno storie da raccontare e noi lavoriamo per regalare emozioni».

Parata di chef protagonisti della competizione 2023

Inglese e stampa: le note critiche di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

Note a margine. Il Forum si è svolto esclusivamente in inglese, senza prevedere un servizio di interpreti. Vista la portata della manifestazione e tenuto conto che siamo in Italia si poteva pensare a una soluzione più ecumenica. D'accordo, il respiro internazionale è stato potente e gli invitati da tutto il mondo, ma per l'organizzazione la lingua unica si deve essere rivelata una scorciatoia di alto profilo, piuttosto che distribuire cuffiette e allestire una postazione per le traduzioni simultanee. Secondo aspetto che ci ha lasciati perplessi è stato l'invito riservato ai giornalisti per assistere alla competizione. Per quanto ci risulta molto risicato e a discrezione di Sanpellegrino, che, pensando male, ha forse privilegiato le testate con cui intrattiene rapporti commerciali.

S.Pellegrino Young Chef Academy è una piattaforma volta ad attrarre, collegare e coltivare la nuova generazione di talenti culinari. Un ambiente che stimola gli chef con l'istruzione, il tutoraggio e le opportunità di esperienza, nonché attraverso la competizione internazionale, che dopo quasi due anni di selezione ha visto oggi sfidarsi 15 dei giovani chef più promettenti al mondo. L'Academy apre le sue porte a membri di oltre 70 Paesi, garantendo che i talenti non siano limitati dall'area geografica, dall'etnia o dal genere sessuale. È un luogo in cui giovani chef interagiscono con i più influenti protagonisti della gastronomia mondiale.

www.sanpellegrino.com