Il valore di una professione. Disossare, tagliare, pulire, lavorare, infine esporre e consigliare al meglio il cliente. Perché ogni pezzo di carne va curato e preparato con sapienza, per la sua destinazione migliore. Parte la prima edizione di “AcadeMeat”, Accademia di banco di macelleria in Brianza.

AcadeMeat, la prima accademia di banco di macelleria in Brianza grazie a Mestieri Lombardia

Un'opportunità che arriva da Mestieri Lombardia, in partnership con il Consorzio Comunità Brianza e con il sostegno di J.P. Morgan. Un percorso formativo finanziato da “IN-JOBs 4 NEETs”, progetto di rafforzamento dell’occupabilità per giovani fra i 18 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L'obiettivo è accompagnarli a entrare nel mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato, in base ai bisogni e alle aspirazioni individuali. Con servizi di orientamento, opportunità formative ed tirocinio si propone una formazione che permetterà di diventare macellaio/a, con l'acquisizione delle competenze della macelleria tradizionale, grazie a un corso teorico di 100 ore al Consorzio Comunità Brianza di Monza, un laboratorio sulle soft skill di 21 ore e un tirocinio retribuito di 6 mesi con le aziende partner del progetto. Di fatto, un'occasione formativa che collega i partecipanti direttamente con il mondo del lavoro in alcune importanti aziende del territorio, quali Iperal, Mannarino, Massironi Macellerie e Macelleria Sanvito. Aziende che si sono rese disponibili ad assumere i giovani al termine degli stage, anche in virtù della mancanza di personale che il settore sta attraversando negli ultimi anni.

Fasi del processo di lavorazione, ambiente e attrezzatura, scienza della carne, stoccaggio e conservazione ma anche principi di sanificazione e manutezione attrezzi, così come tecniche espositive e di merchandising sono tra le materie d'insegnamento. «A un giovane che vuole avvicinarsi a quest’attività - sottolinea Luca Massironi, di Massironi Carni - dico che questa è a scelta giusta perché il lavoro del macellaio è una professione in continua evoluzione per la quale ci sarà sempre mercato, sia nella grande distribuzione che per i banconieri; è una professione in cui si potrà sempre innovare e che darà tantissime soddisfazioni a chi deciderà di intraprendere questo percorso».

