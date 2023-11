Molini Pivetti: una farina su misura per la storica Pizzeria Di Matteo a Napoli

Siamo nel cuore della tradizione, quella della pizza napoletana. La Pizzeria Di Matteo di via dei Tribunali, in pieno centro storico del capoluogo campano, lo scorso giugno ha compiuto 87 anni. È guidata dalla famiglia, giunta ormai alla quarta generazione, con lo spirito, l’entusiasmo, la passione e l’impegno di sempre.

A sinistra la pizzeria Di Matteo oggi, a destra una foto che testimonia la storia del locale

«Rappresentiamo un punto fermo a Napoli, apprezzato da decenni dai cittadini e dai turisti. Anche da attori e personalità, come quando nel 1994 venne a farci visita l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton». A parlare è Edoardo Ammendola, amministratore e uomo di pizza del locale. Ha sposato Adele Di Matteo, terza generazione. Il loro figlio Riccardo è già operativo. La Pizzeria Di Matteo è una vera fucina di pizze al forno e fritte. «Ne serviamo una media di 800 al giorno - annota Ammendola - Nel periodo natalizio raggiungiamo anche quota 2.200. I gusti? Un’infinità».

Alla pizzeria Di Matteo ingredienti di alta gamma per pizze classiche e fritte

La carta è davvero ricca. Basti pensare che una sezione è dedicata solo alle Margherita, in una dozzina di versioni, da quella con peperoni a quella con nduja. Poi ci sono le Classiche, le Fritte e quelle della Famiglia Di Matteo. «Tra queste - sottolinea Edoardo Ammendola - mi piace ricordare la Radici, che si ispira agli ingredienti di questa terra. Ecco allora ricotta, cicoli, salame Napoli, pomodoro fresco e mozzarella di bufala.

La pizza nelle versioni classica e fritta della pizzeria Di Matteo

Molto interessante anche la Faccia Gialla con pomodorini gialli del Piennolo, mozzarella di bufala e in uscita una grattugiata di limone. Un classico del territorio vesuviano dedicato a San Gennaro che nel 1631 fermò la lava. Non a caso l’abbiamo presentata in ottobre nell’ambito della manifestazione Pompei è Città. Con noi il maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci, responsabile della linea di farine Special per pizza di Molini Pivetti».

Di Matteo e Molini Pivetti, un intenso rapporto di partnership

Con Molini Pivetti la Pizzeria Di Matteo ha di recente avviato un intenso rapporto di partnership. «Abbiamo studiato e sviluppato insieme una farina su misura per noi - puntualizza Ammendola - Si tratta di una miscela di due tipologie di farina con due forze diverse, selezionate tra le migliori gamme di Molini Pivetti per creare un prodotto eccellente che esprima al massimo il nostro prodotto.

Ci dona un impasto profumato, scioglievole, leggero e digeribile. Un prodotto personalizzato realizzato in base alle nostre esigenze. Da questa miscela otteniamo una farina specifica per dare valore aggiunto alle nostre pizze. Molini Pivetti ci ha aiutato molto e il risultato è stato ottimale. Realizziamo un impasto diretto con lievitazione di 6-8 ore e idratazione al 70-75%».

Pizzeria Di Matteo

via dei Tribunali 94 - 80138 Napoli

Tel 081 455262

Molini Pivetti

via Renazzo 67 -44042 Renazzo (Fe)

Tel 051 900003