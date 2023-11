Ristorante Aurora, dai fratelli Mastropietro buona pizza e cucina di mare

A due passi dal porto di Riccione (Rn) l’accoglienza e l’offerta enogastronomica di rango sono garantite. Il Ristorante Pizzeria Aurora è un indirizzo sicuro. Lo guidano i fratelli Dino e Rossano Mastropierro, pugliesi d’origine, romagnoli d’adozione. «Ho iniziato da piccolo come lavapiatti a Molfetta - ricorda Dino - Poi ho frequentato l’Istituto alberghiero e ho incominciato a darmi da fare ai fornelli assecondando una passione potente.

Mi sento cuoco da quando ho 16 anni». Dino in cucina e Rossano in sala rappresentano un binomio che è davvero un punto di forza dell’ospitalità romagnola. Cucina di mare e pizza sono le parole chiave all’Aurora. Ma non solo, perché le esigenze della clientela vanno soddisfatte a tutto tondo. Ecco allora anche una nutrita selezione di primi, omaggio alla tradizione regionale, e di secondi di carne.

Il ristorante Aurora di Riccione (Rn)

Al ristorante Aurora un ricco ventaglio di proposte gastronomiche

Sul fronte ittico non c’è che l’imbarazzo della scelta: una quarantina di ricette tra antipasti caldi e freddi (Guazzetto di mitili e crostacei, Fantasia di mare fresco assortito), primi (Strozzapreti dello scafo: vongole, pomodorini e cime di rapa stufata, Risotto alla pescatora rosso) e secondi (grigliate, fritture, fresco del giorno al forno o al sale). Solo alcuni riferimenti tanto per dare le coordinate gastronomiche. E poi le pizze, classiche e speciali. In tutto oltre venti proposte. Molto apprezzate, fatte salve quelle canoniche sempre sulla cresta dell’onda, la Campana, a base di pomodoro, mozzarella di bufala, salame piccante e olive, e la Vecchia Modena, farcita con mozzarella pomodoro, radicchio, salame piccante, aceto balsamico e Parmigiano Reggiano.

Il pomodoro: ingrediente trasversale per la cucina del ristorante Aurora

Ingrediente principe e trasversale - sottolinea Dino Mastropierro - è il pomodoro. Utilizziamo da circa un mese alcune referenze di Cirio Alta Cucina. Siamo più che soddisfatti in quanto stiamo viaggiando davvero ad alto livello con I Pelati in ambito ristorazione e con La Rustica nel laboratorio pizza». I Pelati sono il prodotto simbolo di Cirio Alta Cucina.

Di colore rosso vivo, sono grandi e corposi e assicurano un’elevata resa grazie alla abbondante salsatura. «Sono adatti per ogni tipo di preparazione e nella nostra cucina si sono rivelati un elemento di importante valore aggiunto - sottolinea Mastropierro - Così come per la pizza La Rustica è un punto fermo. Una passata talmente polposa che evoca i sapori di una volta. È la base ideale per ogni ricetta, anche perché ha un’ottima resa, perde poco volume e cuoce in un momento».

Ristorante Pizzeria Aurora

via Dante 114 - 47838 Riccione

Tel 0541 660938