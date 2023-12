Il pasticcere Roberto Moreschi è il re assoluto del panettone

Il pasticcere Roberto Moreschi della Pasticceria Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (So) vince il Premio Re Panettone Milano 2023 per la giuria tecnica e per quella popolare sia per quanto riguarda il panettone tradizionale sia per il panettone innovativo.

Come funziona Premio Re Panettone Milano 2023



Quest’anno, infatti, per la prima volta oltre alle giurie tecniche al Premio Re Panettone Milano 2023 ha votato anche una giuria popolare. I dolci in gara erano accomunati dal fatto di essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi artificiali, senza aromi artificiali e/o naturali identici, senza semilavorati (i cosiddetti “mix”), senza coadiuvanti tecnologici, perché a Re Panettone vige la filosofia “Tutto naturale, solo artigianale”.

Le classifiche del Premio Re Panettone Milano 2023

Ecco la classifica finale secondo le Giurie Tecniche:

Categoria Panettone: (la ricetta classica milanese: impasto realizzato con lievito madre, farina, uvette e canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; taglio a croce in cima, niente glasse)

Pasticceria Roberto Pastry & Bakery - Chiavenna (SO) - Capo pasticciere: Roberto Moreschi Pasticceria Cappiello - S. Maria Capua Vetere (CE) - Capo pasticciere: Michele Cappiello Pasticceria Mille Dolcezze - Frattamaggiore (NA) - Capo pasticciere: Nicola Obliato

Categoria Dolce Lievitato Innovativo: (lievitati a base di pasta di panettone, realizzata con lievito madre. Al di là di questo possono avere qualsiasi forma, farcitura, copertura)

Pasticceria Roberto Pastry & Bakery - Chiavenna (SO) - Capo pasticciere: Roberto Moreschi Pasticceria Cappiello - S. Maria Capua Vetere (CE) - Capo pasticciere: Michele Cappiello Pasticceria Ascolese e Pasticceria Bruno Sicilian Finest Tastes - Ascolese/S. Valentino Torio (SA) Bruno/Ispica (RG) - Capo pasticciere/Ascolese: Fiorenzo Ascolese - Capo pasticciere/Bruno: Bruno Armenia

Ecco la classifica finale secondo la Giuria Popolare

Categoria Panettone

Pasticceria: Roberto Pastry & Bakery - Chiavenna (SO) - Capo pasticciere: Roberto Moreschi Pasticceria: Mille Dolcezze - Frattamaggiore (NA) - Capo pasticciere: Nicola Obliato Pasticceria: Cappiello - S. Maria Capua Vetere (CE) - Capo pasticciere: Michele Cappiello

Categoria Dolce Lievitato Innovativo