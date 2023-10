Carenza di personale? C'è chi forma i futuri dipendenti a Il Cairo

Ormai non è un mistero e nemmeno una sorpresa: la carenza di personale è una delle sfide principali che ristorazione e accoglienza dovranno affrontare nel prossimo futuro. O meglio, che già da tempo stanno affrontando, ma che, senza soluzioni, non potrà far altro che peggiorare. Il dibattito, in questo senso, è più che mai aperto. C'è chi cerca le colpe negli stipendi, chi negli orari, chi punta il dito contro le nuove generazioni e la loro scarsa propensione al sacrificio e così via. Di certo, però, l'impatto di questa carenza ha già iniziato a farsi sentire e si mostra sotto forma di un abbassamento generalizzato del livello di qualifica del personale. Basti pensare, solo per fare un esempio, che a luglio 2023 si sono registrate circa 170mila assunzioni nel mondo del turismo. Un numero molto alto e, per certi versi, normale, considerata l'alta stagione. Un numero che, però, va letto accanto a un altro numero: 53,7%. Questo è, secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, il tasso di difficoltà delle aziende turistiche nel cercare personale qualificato per diversi incarichi. In sostanza, più di un'azienda su due fa fatica a trovarlo. Un problema, senza dubbio. Che fare, allora? Le proposte interessanti non mancano...

Una lezione nell'Academy egiziana di Velox

Velox, pulizie professionali e Muraless

Una proposta che senza dubbio merita attenzione è quella a cui sta dando forma Velox. Velox è un gruppo che da ormai trent'anni opera nel mondo delle pulizie professionali all'interno degli alberghi. Non solo, però. Velox ha, infatti, recentemente inaugurato il Muraless Art Hotel a Verona, una struttura unica nel suo genere perché interamente dedicato alla street art e ai murales.

Il Muraless Art Hotel di Verona

«Stiamo rivolgendo il nostro sguardo alle strutture come se fossero delle autentiche imprese, costruendo rapporti imprenditoriali basati sull'analisi delle specifiche problematiche e sull'offerta di soluzioni concrete, efficaci e personalizzate. Ma non ci limitiamo a essere meri fornitori: ci immergiamo completamente nel mondo degli albergatori, vivendo le stesse sfide che essi affrontano», ha detto Gianmaria Villa, il fondatore e presidente di Velox Servizi e la persona che più di tutti ha voluto la nascita del Muraless.

Un'Academy in Egitto contro la carenza di personale

Proprio la struttura di Verona è uno dei due perni attorno ai quali ruota il progetto di Velox legato alla carenza di personale. Il gruppo ha recentemente dato vita ad un'Academy a Il Cairo, in Egitto. Si tratta di una vera e propria scuola di alta formazione in cui l'obiettivo è preparare il futuro personale attraverso una formazione formale e frontale. Le persone coinvolte nel progetto seguono programmi di formazione specialistica che coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui gestione alberghiera, servizio clienti, cucina e gestione delle risorse umane. Una volta conclusa la formazione e acquisite le basi teoriche e pratiche, si passa alla fase successiva, che è quella del confronto con la realtà. Velox organizza, quindi, un tirocinio formativo integrato all'interno del Muraless di Verona. Lì gli studenti godono di vitto, alloggio e di una formazione mirata quotidiana sotto la guida di professionisti del comparto. In questo modo imparano a gestire situazioni reali e a mettere in pratica ciò che hanno precedentemente imparato nell'Academy. I programmi di studio sono progettati per essere flessibili, consentendo agli studenti di acquisire competenze specifiche per diverse posizioni all'interno delle strutture alberghiere.

«Questa esperienza pratica è di valore inestimabile e può far emergere il potenziale dei futuri leader dell'industria turistica - ha aggiunto Villa - L'accoglienza turistica rappresenta l'elemento cruciale dell'esperienza di viaggio di ciascun turista. Un servizio di qualità può trasformare un semplice soggiorno in un'esperienza unica e indimenticabile».

Gianmaria Villa

L'orizzonte di Velox sembra chiaro. Ampliare, cioè, le scuole di formazione all'estero per poi affinare il personale attraverso esperienze dirette in Italia. «Stiamo creando Academy nei paesi stranieri in cui reclutiamo il personale, ma portiamo anche questo talento in Italia per affinare le loro competenze e inclinazioni individuali, offrendo programmi di alta formazione anche nel campo delle tecnologie», ha concluso Villa. Il riferimento alla tecnologia non è di certo casuale. Il suo ruolo nel mondo alberghiero, tra software e app, è ormai centrale sia nella programmazione sia nello svolgimento del lavoro e, per questo motivo, l'obiettivo di Velox è formare personale specializzato anche in questa branca.