Farinetti e l'incontro a Fiera Alto Adriatico: 10 mosse per affrontare il futuro

Fiera Alto Adriatico, che si terrà dal 28 al 31 gennaio al PalaExpomar di Caorle, segna ancora una volta e ancora di più la presenza di alcuni tra i più importanti brand del mondo Horeca, all'interno di un contenitore con oltre 300 marchi: tanti sono i momenti di approfondimento per gli imprenditori su alcune tematiche e problematiche del momento, così come i seminari per la crescita degli stessi e dei ragazzi. Incontri resi possibile grazie alla collaborazione con altre realtà, associazioni e istituzioni. Fin dal primo giorno, anzi, dal primo istante: al taglio del nastro di domenica 28 gennaio, la presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, il cui intervento è sempre molto atteso. E poi spazio ai vari incontri e seminari. Tra questi, da segnalare l'appuntamento di lunedì 29 gennaio quando, alle 14, nella Sala Azzurra, Oscar Farinetti farà un incontro sul tema “10 mosse per affrontare il futuro”, da cui ha tratto spunto per il suo recente libro.

Oscar Farinetti sarà presente a Fiera Alto Adriatico

Chi è Oscar Farinetti e a chi è rivolto l'incontro a Fiera Alto Adriatico?

Farinetti è imprenditore, scrittore, conferenziere internazionale, fondatore di Unieuro, Eataly, Fico e Green Pea. Tra i suoi libri diventati dei veri e propri bestseller: "Ricordiamoci il futuro" (Feltrinelli 2017), "Breve storia dei sentimenti umani" (La Nave di Teseo 2019), "Serendipity" (Slow Food 2020), "Never Quiet" (Rizzoli 2021), "6X2 Lezioni sul marketing" (Rizzoli 2022), "È nata prima la gallina… forse!" (Slow Food 2022), "10 Mosse per affrontare il futuro" (Solferino 2023).

L'incontro, rivolto principalmente agli imprenditori, è stato organizzato da Fiera Alto Adriatico, con la collaborazione del Consorzio Casa, il gruppo d'acquisto in seno a Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle e che, da quasi vent'anni, persegue uno scopo ben preciso: generare valore aggiunto e vantaggi per i propri consorziati, promuovendo sistemi di approvvigionamento collettivo di qualsiasi materiale utile per le imprese del settore turistico-ricettivo e per gli esercenti pubblici. Con vantaggi reali per i soci di piccole medie e grandi dimensioni.

Fiera Alto Adriatico, Contarini (Aja): «Un punto di riferimento per l'Horeca»

«Per questa edizione - commenta il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini - è stato fatto un ulteriore sforzo per alzare l'asticella sulla qualità dei brand presenti nello spazio espositivo, ma anche per aumentare la qualità degli appuntamenti dedicati agli imprenditori (e anche l'incontro con Farinetti va in questa direzione), così come i momenti dedicati ai ragazzi, con il coinvolgimento delle scuole di settore (argomento che ci sta particolarmente a cuore). La risposta che abbiamo ottenuto dalle imprese e il programma che abbiamo allestito ci rende orgogliosi del lavoro svolto. Ancora una volta e ancora di più, la Fiera dell'Alto Adriatico diventa punto di riferimento per il mondo Horeca. E colgo l'occasione per ringraziare il presidente Zaia, la cui presenza non solo è attesa per ciò che verrà a dirci, ma che certifica l'importanza della kermesse inserita in una regione che è la prima in fatto di presenze turistiche».