La selezione italiana per la Coppa del mondo del panettone sbarca a Sigep

Il fascino e l'arte della panificazione raggiungono l'apice con l'entusiasmante Coppa del mondo del panettone, un concorso internazionale che vede maestri pasticceri provenienti da tutto il globo competere nella creazione del panettone artigianale più buono. Con le selezioni in corso nei vari Paesi, l'attenzione si sposta ora sulle selezioni finali italiane, ospitate per la prima volta al 45° Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè che si tiene a Rimini il 23 e 24 gennaio 2024.

Al Sigep in scena la Coppa del mondo del panettone

Coppa del mondo di panettone: le selezioni arrivano in Italia

Dopo aver attraversato Europa, Brasile e Stati Uniti, l'Italia è al centro delle selezioni con 30 maestri pasticceri che si sfideranno nella categoria Panettone tradizionale e 18 nella categoria Panettone al cioccolato. L'evento culminerà nella finale mondiale a Milano dal 8 al 10 novembre 2024. La Coppa del mondo del panettone, ideata dal Maestro Giuseppe Piffaretti, promuove la cultura del dolce italiano in tutto il mondo.

Con missioni che includono la valorizzazione del panettone come dolce lievitato per eccellenza e la destagionalizzazione del prodotto, il concorso ha contribuito a far conoscere e apprezzare il panettone al di là dei confini nazionali.

Alla Coppa del mondo del panettone con la ricetta milanese

La ricetta originale del panettone artigianale milanese è rigorosamente seguita dai concorrenti, con ingredienti che includono farina di frumento, zucchero, burro, tuorli, sale, pasta di arancia, scorza di arancia, scorza di limone, miele, vaniglia, malto, estratto di malto, farina di malto, uva sultanina, cubetti di arancia canditi e cubetti di cedro canditi. La selezione italiana, tenuta presso la Choco Arena, sarà giudicata da due giurie appositamente selezionate. La valutazione comprenderà l'aspetto esterno (forma, volume e colore), l'aspetto al taglio (alveolatura, ripartizione della frutta e morbidezza) e l'apprezzamento sensoriale, includendo profumo, sapore e aromaticità.

Al Sigep la selezione italiana per la Coppa del mondo di panettone

La cerimonia di premiazione sarà sempre alla ChocoArena, mercoledì 24 gennaio alle ore 11.00 con la presenza del Patron di "Coppa del Mondo del Panettone" Maestro Giuseppe Piffaretti.