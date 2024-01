A Sigep i nuovi macchinari e le attrezzature innovative per il foodservice

La partecipazione di aziende del settore foodservice a fiere specializzate come Sigep è sempre un momento di grande interesse e innovazione. Queste manifestazioni offrono l'opportunità di esplorare le ultime tendenze in termini di macchinari e attrezzature, rivoluzionando il modo in cui i professionisti del settore affrontano le sfide quotidiane e migliorano le proprie attività. Sigep rappresenta il palcoscenico ideale per la presentazione di macchinari all'avanguardia e attrezzature innovative, che vanno dalla gelateria alla pasticceria, dalla panificazione al caffè. Le aziende partecipanti hanno l'occasione di mostrare il frutto delle loro ricerche e sviluppi, evidenziando come queste nuove tecnologie possano influenzare positivamente la produzione alimentare e la qualità del servizio.

Dall'introduzione di sistemi automatizzati per la preparazione degli alimenti alla presentazione di attrezzature multifunzionali che ottimizzano gli spazi di lavoro, la fiera offre una panoramica completa delle ultime soluzioni tecnologiche. E, per l'occasione, ecco le novità di alcune delle aziende che si occupano di attrezzature e macchinari tra cui Carpigiani, la cui attenzione è stata focalizzata sui i modelli della linea HE - High Efficiency con la nuova Synthesis 1, oltre alla la nuova macchina multifunzione Lab-O-Chef 5; Esmach con la nuova linea di macchinari EVA; Rational con iCareSystem AutoDose il sistema di lavaggio autonomo per i modelli iCombi Pro.

Tra le novità del Sigep 2024, Carpigiani ha presentato il nuovo Carpigiani Shop, un e-commerce facile da utilizzare e sicuro per l'acquisto di consumabili e accessori originali. Presso l'area dedicata alla Carpigiani Gelato University, è stato possibile prenotare un appuntamento con i docenti per un'analisi del Business Plan e consulenza sullo sviluppo dell'attività. Carpigiani è stata anche sponsor delle competizioni che si sono svolte durante Sigep 2024, tra cui la Gelato World Cup - Finale Mondiale, la Gelato Festival World Masters - Challenge Europa e il Gelato d'Oro - Selezione italiana per gelatieri e pasticceri. Per la gelateria artigianale, l'attenzione è stata focalizzata sul risparmio energetico con i modelli della linea HE - High Efficiency. È stata inoltre presentata la novità tecnologica Synthesis 1, la nuova arrivata nella gamma dei sistemi modulari di mantecazione a vista, un'elegante postazione completa per inserire il gelato fresco in ogni formato di food retail.

«La tendenza nel gelato in ristorazione è quella che gli chef si stanno sempre più interessando al gelato mantecato come elemento importante da valorizzare e inserire nella carta dei dolci. Abbiamo, come azienda, la possibilità di offrire più soluzioni tecnologiche e questo ci permette di dialogare con gli chef in modo più ampio. Ci sono chef che vogliono inserire a menu solo un gusto di gelato per valorizzare: questo ci dà l'opportunità di proporre una macchina da gelato soft. Ci sono chef che vogliono servire un gelato subito al momento della mantecazione, chef che vogliono servire più gusti, anche gastronomici. La tendenza è quella di fare un gelato mantecato che abbia un gusto spiccato e una consistenza importante, che venga riconosciuta dal consumatore. Il gelato soft sta interessando sia attività come stabilimenti balneari sia pizzerie con tanti coperti che ristoranti fine dining e abbiamo trovato alcuni chef di caratura internazionale che si stanno interessando a questa tipologia di gelato proprio per la sua praticità di uso all'interno della cucina, dove la macchina può essere posizionata, ma anche per la consistenza e la struttura che il gelato soft garantisce» racconta Matteo Andreola, business unit manager di Carpigiani.

«Il tema della formazione per noi è un tema molto caro, dal 2003 abbiamo la nostra accademia Carpigiani Gelato University, che si è sempre rivolta ai gelatieri ma negli utlimi anni stiamo attivando dei corsi che hanno come target i ristoratori, che hanno necessità di ricevere le informazioni principali su come si bilancia un ottimo gelato che vada bene all'interno di un ristorante. Serve parlare la lingua giusta perché di fronte abbiamo un interlocutore diverso che ha bisogno di risposte ed informazioni particolari, abbiamo quindi un team di docenti molto specializzati e partirà a fine febbraio il primo corso sia in lingua italiana che in lingua inglese, dedicato agli chef» conclude Andreola. Nell'area dedicata al "Soft Serve & Shake", sono state esposte le macchine della linea per lo shake, tra cui la compatta e versatile 161 K SP, ideale per volumi ridotti di erogazione. In anteprima, è stato possibile visionare la nuova K4, un'unità avanzata per l'erogazione di shake e gelati soft per locali ad alto flusso di clienti. Per la pasticceria e la ristorazione, è stata allestita un'area per i cooking show, dove sono state utilizzate le macchine della gamma, inclusa la nuova macchina multifunzione Lab-O-Chef 5. Questa soluzione da banco offre infiniti programmi personalizzabili ed è pensata per diventare l'alleato ideale di pasticceri e chef, consentendo la preparazione di creme, marmellate, gelati, besciamelle e altre pietanze con risultati costanti nel tempo. Infine, un'area dedicata a Carpigiani Services ha illustrato soluzioni all'avanguardia per il customer care e l'after-sales, garantendo il perfetto funzionamento delle macchine Carpigiani durante tutto il loro ciclo di vita.

Esmach: la nuova linea Eva per preparazioni gluten free, low carb, free from e hi protein

Per rispondere alla sempre crescente domanda di prodotti privi di glutine, vegani, ricchi di proteine e senza lattosio per rimanere all'avanguardia, Esmach ha sviluppato la sua innovativa linea Eva. Presso lo stand, i visitatori hanno avuto l'opportunità di esplorare un laboratorio appositamente allestito per questa tipologia di preparazione, offrendo un'esperienza coinvolgente e gustativa senza precedenti. Questo ha consentito ai visitatori di interagire direttamente con i nuovi macchinari Eva e di assaporare in anteprima le deliziose creazioni che questa innovativa linea di produzione è in grado di offrire. «Esmach- dichiara Mauro Colosetti, export manager dell'azienda - nasce nel 1968 e da oltre 56 anni è leader di mercato per il mondo attrezzature per panificazione, pizza e pasticceria. In fiera presentiamo tutto il nostro repertorio, dalle impastatrici fino alle speziatrici e formatrici, oltre a tutto ciò che riguarda il settore per ogni fase di produzione».

«Guardando le esigenze della società e l'aumento delle intolleranze alimentari, Esmach ha studiato e costruito un laboratorio completo per la lavorazione e produzione di prodotti free from, hi protein, low carb e gluten free. Il nome Eva si ispira al lievito madre, all' "origine", e siamo felici oggi in fiera di presentare sia un processo nuovo di lavorazione sia uno studio e un servizio di formazione che daremo ai nostri clienti» commenta Andrea Lazzarin, sales manager Italia di Esmach.

Infine, Andrea Gastaldon, key account manager di Esmach, aggiunge: «Esmach è partner da oltre 20 con Bongard nello sviluppo delle attrezzature per le migliori cotture nel mondo della panificazione. Con il Forno a carrello rotativo 8.64 MG e il Forno elettrico a piani Orion Evo, entrambi con il nuovo sistema touch di Bongard e connessione internet per permettere agli operatori di facilitare la vita di preparazione delle ricette e il salvataggio di queste ed estrapolarle verso altri forni o altre attività. Esmach è distributore unico per il marchio Bongard in Italia e fronisce servizio di assistenza durante la fase di installazione e anche per la manutenzione post vendita. Sono prodotti di eccezionale qualità che permettono ai nostri clienti di dare l'ultimo tocco di esaltazione ai loro prodotti da forno».

Esmach si prepara a ridefinire il panorama culinario con la sua linea Eva, rispondendo alle esigenze e ai desideri dei consumatori moderni. Il nome "Origine", scelto per questa nuova avventura, rappresenta non solo l'origine di nuovi sapori ma anche la creazione di un'esperienza culinaria che segna l'inizio di una nuova era nell'alimentazione senza glutine, libera da allergeni, ricca di proteine e a basso contenuto di carboidrati. Questa nuova gamma di produzione è il risultato di approfondite ricerche e mira a soddisfare le esigenze di chi segue diete specifiche e di coloro che cercano prodotti che uniscano gusto, qualità e le ultime tendenze alimentari. L'obiettivo principale di Esmach è offrire una varietà di prodotti che riflettano le attuali tendenze alimentari senza compromettere la qualità sensoriale e gustativa.

Rational presenta il sistema di lavaggio autonomo per i modelli iCombi Pro

Rational ha presentato al pubblico, durante la fiera di Rimini durante il Sigep 2024, l'innovativa soluzione di lavaggio integrato e autonomo per i modelli da tavolo di iCombi Pro, la rinomata linea di forni combinati professionali. La novità presentata è il sistema iCareSystem AutoDose, un'innovativa soluzione integrata e programmabile che funziona autonomamente, senza richiedere l'intervento di un operatore. Questo sistema, dotato di cartucce con detergente solido integrate nel sistema di cottura, consente di programmare facilmente i lavaggi in base all'utilizzo giornaliero o a una pianificazione settimanale, anche al di fuori degli orari di apertura. Questa automazione non solo aumenta la sicurezza sul lavoro ma consente anche di risparmiare tempo e assicurare la sicurezza igienica Haccp.

«Quest'anno a Sigep portiamo i nostri sistemi di cottura automatici iCombi e iVario, mentre la novità di quest'anno è la presentazione di un nuovo sistema di lavaggio automatico e integrato dove l'operatore non deve più intervenire, ma sarà la macchina a gestirlo. L'importanza del lavaggio nei laboratori delle pasticcerie è fondamentale, per noi è stato uno dei vanti nella presentazione di questo sistema. Il sistema di iCareSystem AutoDose è un detergente solido che viene inserito nella macchina, dove non c'è più la necessità di inserire la pastiglia, ma i nostri flaconi, senza doversi preoccupare in quale recipiente perché la macchina distingue automaticamente tra detergente e decalcificante. Una volta fatto questo, ho tutta una serie di vantaggi per il cliente, perché in questo modo ha la possibilità di vasare il tipo di lavaggio a seconda della produzione, a livello giornaliero o settimanale e controllandolo da remoto» dichiara Enrico Ferri, amministratore delegato dell'azienda.

Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational

«In questo modo, - continua Ferri - abbiamo il vantaggio di avere maggiore sicurezza, perché l'operatore non deve toccare le macchine e i prodotti; un grandissimo risparmio di tempo, perché la macchina si adatta a seconda del tipo di cottura e programma il lavaggio adatto; e rispettiamo l'importanza delle norme Haccp. Per ultimo il discorso dell'impatto ambientale a cui Rational è sempre stata molto attenta, il prodotto non presenta fosfati e quindi non ha un impatto dannoso per l'ambiente e il contenitore in cui è stoccato è completamente riciclabile.»

iCareSystem AutoDose rappresenta un significativo passo avanti in termini di innovazione nel campo del lavaggio, con benefici non solo per l'efficienza ma anche per l'ambiente e il portafoglio. Le cartucce e i coperchi sono realizzati al 100% in polipropilene riciclabile, riducendo al minimo gli sprechi. Il dosaggio ottimale riduce il consumo di detergenti, contribuendo a una gestione più sostenibile.

