Ilario Tutucci, Il Brigante dei Sapori: «Qui si serve la cucina napoletana»

Ilario Tutucci nasce cuoco, ma a questa professione ha saputo affiancare quella di imprenditore. E oggi, alla soglia dei 45 anni, le porta avanti con successo entrambe. A Volla (Na) guida Il Brigante dei Sapori, ristorante pizzeria che si è sviluppato passo dopo passo.

Il Brigante dei Sapori, il valore aggiunto della squadra

«Nel 2010 ho rilevato una piccola gastronomia - racconta - Sono riuscito a trasformarla in una trattoria da 20 coperti. Che sono diventati 70 quando ci siamo ampliati accorpando il locale adiacente. Era il 2014». La cucina napoletana servita da Tutucci è apprezzata a tal punto che l’anno seguente Il Brigante dei Sapori attraversa la strada e pianta radici in una struttura da 250 coperti.

Ilario Tutucci

«Sono passati 10 anni e oggi siamo una squadra di 32 professionisti - sottolinea con orgoglio - Il personale, per me, è la parte più importante del progetto ristorativo e rappresenta il punto cardine dell’esperienza e dell’accoglienza, fattore che ritengo fondamentale per far sentire come a casa ogni ospite».

Come accennato, Ilario Tutucci e la sua brigata propongono cucina napoletana, di terra e di mare, fritti (una decina) e pizze (una ventina) compresi. «Il nostro impegno costante - spiega - è nella continua ricerca della genuinità. Ogni ingrediente viene elaborato in cucina. Facciano noi anche il pane. Sulle materie prime siamo molto esigenti; un’attenzione che si deve modulare sul rispetto della tradizione».

Il Brigante dei Sapori, i pelati e i datterini rossi e gialli, una garanzia

Il riflesso condizionato ci porta a pensare al pomodoro. Il Brigante va sul sicuro da circa 10 anni avendo scelto Cirio Alta Cucina. «La qualità e la costanza nella resa dei prodotti sono per noi un importante valore aggiunto - puntualizza Tutucci - In cucina e nel laboratorio pizzeria utilizziamo I Pelati e I Datterini Rossi e Gialli. I Pelati parlano da soli. Li utilizziamo per tutte le pizze rosse». Grandi, corposi e dal colore vivo sono una garanzia anche solo a livello visivo e olfattivo. «Ampie le declinazioni in cucina anche per I Datterini». Si mantengono intatti durante la cottura grazie alla buccia sottile; quelli gialli sviluppano polpa cremosa e dolcezza.

La Pizza de Il Brigante dei Sapori

«I Datterini Rossi e Gialli, in abbinata, sono un punto fermo per un primo piatto molto apprezzato - annota Ilario Tutucci - A lardiat prevede mezzanielli spezzati di Gragnano, lardo di Colonnata, Romano grattugiato, i pomodorini, appunto, e pepe. Datterini Rossi e Gialli anche per i Polipetti alla Luciano. Il Pelati non possono mancare per il nostro ragù napoletano e sulle pizze». Marinara e Margherita come capofila. Qui la tradizione è un dogma.

Il Brigante dei Sapori

via Monteoliveto 48 - 80040 Volla (Na)

Tel 081 7740083