Legge Massari, ok della Camera: l'approvazione finale passa al Senato

La Camera ha approvato con 147 sì, 91 no e 15 astenuti il disegno di legge firmato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che istituisce il premio "Maestro dell'arte della cucina italiana". Il provvedimento, la cosiddetta "legge Massari" - che riconoscerà ufficialmente i mestieri di pasticcere, chef e artigiani del cibo - passa ora al Senato per la votazione finale.

Come annunciato, il decreto, ribattezzato "legge Massari" in onore del maestro pasticcere, riconoscerà i mestieri di pasticcere, chef e artigiano del cibo al pari di quanto avviene già in altri Paesi. Si tratta di una svolta epocale per il mondo dell'enogastronomia italiana che da tempo attende il riconoscimento della professione per chi si occupa di cucina. Una battaglia da tempo sistenuta dalla Fic (Federazione italiana cuochi) con il pieno sostegno di Italia a Tavola.

Una novità che permetterà di mettere un po' di ordine anche a livello di formazione e delle troppe iniziative che propongono corsi per diventare professionisti, quando la legge non prevede questa figura.

«La chiamiamo "Legge Massari" proprio per riconoscerne a pieno titolo la paternità al Maestro - aveva dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida durante l'inaugurazione di Sigep 2024. Offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei Maestri meritevoli del riconoscimento di "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana". A lui va il nostro ringraziamento per l'azione propulsiva e promozionale del cibo italiano nel mondo, di cui è un Ambasciatore senza pari. Proprio un anno fa avevamo preso un impegno con il maestro Massari qui al Sigep di portare in Parlamento una norma che riconoscesse al Governo italiano la possibilità di dare un attestato ai nostri Maestri di cucina che fosse italiano, progetto ispirato proprio da Massari».Un provvedimento, dunque, che darà dignità ad alcune professioni così come avviene in Francia, Belgio e Spagna.