Euro-Toques continua a valorizzare la cucina italiana e punta sulla formazione

Euro-Toques è in costante movimento. La nostra, vostra, associazione percorre migliaia di chilometri ogni anno per promuovere i suoi valori e la cucina italiana in ogni continente. Una missione fondamentale anche a tutela della sua identità e come contrasto concreto e sul campo ai falsi gastronomici, all'italian sounding imperante. Siamo attivi e i risultati sono un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada.

Euro-toques è una presenza costante e incisiva sul territorio nazionale

Ma Euro-Toques è impegnata anche sul fronte interno. I territori, le regioni e gli istituti alberghieri rappresentano il nostro raggio d'azione. Come associazione stiamo incrementando il numero di delegati regionali. Siamo a quota 15 e a breve saremo in grado di assicurare in toto la copertura nazionale. Presidi importanti e snodi vitali per essere presenti nel Paese in modo sempre più capillare. Gli eventi che vengono organizzati con partner di peso sono numerosi. Un esempio per tutti.

Abbiamo iniziato questo mese di febbraio all'insegna di “Artigianato è Tradizione” mettendo in primo piano le eccellenze agroalimentari lombarde. Su questa linea siamo impegnati in tutta Italia per mettere sotto i riflettori prodotti, denominazioni, tipicità e filiere. Cucine e cantine sono un nostro vanto ed elementi di pregio non solo del comparto agroalimentare, ricco e variegato, ma del dna culturale italiano.

Per questo e in modo ancor più incisivo Euro-Toques vuole andare alla radice per divulgare i suoi fondamentali. E lo fa con una presenza di anno in anno più in profondità nell'universo degli istituti alberghieri. I giovani sono il terreno fertile da coltivare. Sono il futuro. La formazione per noi è un dovere oltre che un piacere. Ai professionisti di domani trasmettiamo i cardini per impostare una dieta alimentare sana basata sull'utilizzo sostenibile dei prodotti regionali, tasselli di un meraviglioso mosaico enogastronomico nazionale. Apprendendo tradizioni, tecniche varietà di ingredienti, nel rispetto di filiere trasparenti, potranno, a loro volta, trasmettere ai consumatori una cultura alimentare virtuosa.