Rcr Cristalleria porta il Mixology day in tutta Italia con Danny Del Monaco

Allo store Kasanova di Piazza Diaz a Milano, Rcr Cristalleria Italiana - azienda leader nel mondo dell'arredo tavola, del mixology, della degustazione e dell'arredo casa in vetro sonoro superiore - ha entusiasmato gli appassionati di cocktail con il Mixology day. L'evento, che raggiungerà anche il resto d'Italia nelle prossime settimane, ha visto la straordinaria partecipazione del drink artist e brand ambassador, Danny Del Monaco, che ha condiviso e continuerà a condividere segreti e consigli per realizzare cocktail perfetti con tutti i partecipanti.

Mixology Day: Rcr Cristalleria presenta le novità del mondo mixology

Rcr Cristalleria, che cos'è il Mixology day e qual è il suo obiettivo

Il Mixology day è il format creato da Rcr con l'obiettivo di presentare le novità nel mondo mixology a operatori, partner e appassionati, dalle più importanti tecniche di miscelazione, ai nuovi trend, fino alle ricette dei drink più famosi e la loro storia. Ma è anche l'occasione per mostrare e illustrare i vari tipi di utilizzo dei singoli prodotti legati alla creazione dei cocktail, calici e bicchieri inclusi.

Il drink artist e brand ambassador di Rcr Cristalleria, Danny Del Monaco

L'evento intende confermare il posizionamento di Rcr Cristalleria nel mondo dei prodotti da mixology, presentando le sue innovazioni in tema di materiali, tra cui il Luxion, il vetro sonoro superiore brevettato da Rcr e riciclabile al 100%. Questo materiale assicura performance di qualità, legate alla sonorità, trasparenza, brillantezza e resistenza rendendo i prodotti Rcr la scelta ideale per gli amanti dei cocktail. Grazie alle sessioni di formazione e alle dimostrazioni pratiche del drink artist Danny Del Monaco, i partecipanti possono apprendere non solo le tecniche di miscelazione e scoprire nuove ricette di cocktail, ma anche comprendere l'importanza della scelta dei giusti prodotti da presentare.

Per l'occasione Rcr Cristalleria Italiana ha anche presentato una selezione di prodotti di alta qualità, perfetta per creare cocktail straordinari. Si tratta del bicchiere Dof, del Calice Balloon, del Martini e della coppa Ch della collezione Melodia. «Eventi come il Mixology day rivestono un'importanza fondamentale nel posizionare la nostra azienda come partner e opinion leader nel mondo della mixology» commenta Roberto Pierucci, amministratore delegato di Rcr Cristalleria Italiana. «Quando abbiamo studiato il concept di questi eventi volevamo che diventassero il momento in cui potessero incontrarsi appassionati di mixology, bartender professionisti, rappresentanti dell'industria e addetti ai lavori per scoprire tutti i segreti dell'arte della miscelazione. La collaborazione con Kasanova ci permette di presentare le novità Rcr al consumatore finale con il doppio scopo formativo e informativo, di spiegare i vari tipi di utilizzo dei singoli prodotti».

