Antonio Chillocci: un bartender sardo in crescita nel mondo della mixology

Nasce all'ombra del Gennargentu, nelle valli della Barbagia, esattamente a Fonni (Nu), ed ha 24 anni. La giovane età può trarre in inganno ma lui, Antonio Chillocci, ha esperienza da vendere. Quando diciamo che il luogo di nascita da un timbro caratteriale alle persone non veniamo spesso contraddetti.

L'ombra imponente del Gennargentu, quelle vallate arse dal sole e sferzate dal vento che porta i suoni del mare, quell'odore di terra calda e l'orizzonte che si espande all'infinito, conferiscono al suo carattere un'aura di forza, resilienza e connessione con la natura. Il diploma al liceo scientifico evidenzia la sua predisposizione per la razionalità e la curiosità intellettuale. E per un giovane che si avvicina alla professione del barman sapere affrontare i problemi in modo analitico sono una buona base per un futuro di successo.

Antonio Chillocci: dalla gavetta alla maestria del bartending

Inizia con una seria dose di gavetta, i bicchieri da lavare e spazzare per terra sono il primo approccio faticoso per Antonio. L'esperienza accumulata durante quel periodo di apprendimento è fondamentale per la sua crescita professionale. Antonio sa che ogni bicchiere pulito e ogni pavimento spazzato contribuiscono a plasmare la sua competenza e la sua reputazione nel mondo del bartending. Con pazienza e perseveranza, si prepara ad affrontare le sfide e le opportunità che il suo cammino professionale gli riserva. Antonio osserva con ammirazione i professionisti che lavorano attorno a lui. Sia i barmen che preparano ottimi cocktail, sia i baristi che si dedicano alla perfezione nella preparazione di espressi e cappuccini.

Antonio Chillocci: storia di impegno e passione nella mixology

È durante queste ore trascorse a lavorare, osservare e apprendere che Antonio sente nascere dentro di sé una passione crescente per il mondo del bartending e della caffetteria. Tornato a casa dopo una stagione, decide di comunicare alla sua famiglia la scelta, con determinazione chiarezza. La sua decisione di alternare il lavoro estivo con lo studio invernale dimostra il suo impegno nel perseguire il suo sogno senza trascurare l'aspetto educativo. Attraverso i corsi e i percorsi di specializzazione, continua a perfezionare le sue abilità e ampliare le sue conoscenze. Questa dedizione e passione per il proprio mestiere promettono un futuro brillante per Antonio nel mondo fella mixology e della caffetteria.

Con lo sguardo profondo come il colore del mare di Budoni, Antonio si impegna appassionatamente nel soddisfare i gusti e le esigenze dei clienti raffinati della Sardegna, sia presso locali fissi che durante eventi estemporanei. Tra aperitivi eleganti, cocktail party scintillanti e serate a tema avvincenti, Antonio mette al servizio della clientela la sua creatività e la sua maestria nell'arte del la mixology. Oggi Antonio si è trasformato in un professionista freelance nel mondo del bartending, concentrando le sue energie nella formazione, nell'organizzazione di eventi privati e nelle consulenza per l'apertura di nuovi locali. Determinato a raggiungere il successo come imprenditore del settore del bar, Antonio lavora instancabilmente giorno e notte per realizzare suoi obiettivi.

Abi Professional secondo Antonio Chillocci: «oltre un'associazione, una famiglia»

L'esperienza di Antonio con Abi Professional è stata una scoperta emozionante e stimolante fin dall'inizio. «Fin da quando ho fatto parte dell'associazione, a partire da marzo 2023, ho trovato in Abi Professional un alleato ideale,» cosi ci dice Antonio «ho trovato una comunità accogliente e inclusiva nella quale condividere le mia ambizioni e l'entusiasmo per la formazione e per i grandi progetti». La sua partecipazione attiva alla vita associativa è motivata dalla volontà di contribuire al suo sviluppo e alla sua crescita.

Per Antonio, Abi Professional non è solo un associazione dedicata al mondo del bar «ma una famiglia che condivide valori e le sue aspirazione più profonde». Un consiglio che si sente di dare ai giovani che si avvicinano al mondo del bartending, è di far parte di un associazione perché è ciò che fa la differenza «si va oltra alla pura pratica del bartending e rappresenta sicuramente un insegnamento prezioso che contribuisce alla formazione di individui consapevoli e solidali».

«Il coinvolgimento attivo degli istituti alberghieri durante gli eventi e i concorsi, insieme all'attenzione dedicata ai giovani che aspirano a intraprendere una carriera nel settore,» continua Antonio «rappresenta una delle caratteristiche più ambiziosa e significativa di Abi Professional. È meraviglioso notare come personalità come Irene Deiara e Ernesto Molteni, membri stimati all'interno di associazione provenienti dalla Sardegna, solo per citarne alcuni, abbiano dimostrati non solo un eccellenza professionale nel mondo del bartending, ma anche grandi doti umane che ispirano ammirazione e gratitudine».

Cosa potrebbe fare un'associazione come Abi Professional per i giovani?

«Penso dovrebbe avere un approccio positivo e proattivo verso i giovani, nelle le scuole ad esempio mirando ad ampliare l'impatto dell'associazione attraverso l'espansione dei programmi di formazione, anche ad un pubblico più ampio, non limitandosi alla sole scuole alberghiere. L'idea di far scoprire ai giovani l'essenza di questo lavoro è estremamente importante. Riconoscere i giovani talenti e offrire loro gli strumenti e le risorse necessarie per sviluppare le loro capacità, questo sarebbe un investimento prezioso per l'associazione ma anche per l'industria del turismo»

Il cocktail Advent di Antonio Chillocci

«Va ricordata - ci conferma Antonio - l'importanza della gavetta e di mantenere un atteggiamento umile e aperto alla crescita. Questo è un consiglio prezioso che può aiutare a sviluppare una solida base di competenze e a mantenere viva la passione per il mestiere nel lungo termine»

La ricetta del cocktail Advent di Antonio Chillocci, presentato al “Caffè Vergnano e Abi professional Challenge”