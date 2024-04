Ehma Venezia 2024: celebrazione del capitale umano nell'ospitalità di lusso

Questo incontro a Venezia rappresenta il culmine di 50 anni di vivace vita associativa con soci provenienti da tutta Europa per celebrare il nostro dinamico presente, il nostro prestigioso passato e immaginare il nostro stimolante futuro. Il tema di quest’anno - Il capitale umano e il suo ruolo nell’ospitalità di lusso - esplora i modi per impegnare, coinvolgere e ispirare i giovani a intraprendere una professione gratificante che ruota essenzialmente intorno alle persone e offre infinite opportunità e un grande senso di soddisfazione.

Il capitale umano e il suo ruolo nell'ospitalità di lusso

Tra i momenti più attesi dell'incontro, ci saranno anche la consegna del premio “European hotel manager of the year”, per celebrare il direttore d'albergo Ehma che si è particolarmente distinto durante l'anno, e ”Ehma Hans Koch lifetime achievement”, che premia i direttori generali in pensione di Ehma che nel corso della loro carriera hanno contribuito in modo significativo al miglioramento del business alberghiero e dell'Associazione stessa, nonché ”Ehma sustainability award di diversey” e il “Best practices award”, un riconoscimento al direttore generale d'hotel che ha mostrato iniziative volte a salvaguardare l'ambiente e a supportare le comunità locali, oltre a una condotta aziendale corretta.

European Hotel Manager Association: il programma dei 3 giorni

Il programma di Ehma Venezia inizierà venerdì 12 aprile con l'assemblea generale, la 50ª nella storia dell'Associazione. Saranno presenti alcune delle università e organizzazioni più prestigiose del settore, come Nolan Cornell e l'École hôtelière de Lausanne, nonché Hotrec e Preferred Hotels & Resorts.

L'impegno nei confronti della prossima generazione di professionisti dell'ospitalità è stato fin dall'inizio uno degli obiettivi dell'Associazione. Proprio con questo spirito, contemporaneamente all'assemblea dei soci, il gruppo young Ehma 2024 parteciperà ad una sessione di lavoro organizzata da Ehl (École hôtelière de Lausanne). Il gruppo è composto da giovani albergatori, presentati dalle varie delegazioni. Il cocktail dinatoire si terrà presso Palazzo Pisani Moretta, palazzo gotico affacciato sul Canal Grande costruito nel XV secolo dalla famiglia Bembo e dal 1629 residenza di un ramo della nobile famiglia Pisani. Il sontuoso interno è decorato in stile barocco e neoclassico risalenti al XVIII secolo e vanta opere di Giambattista Tiepolo e Pietro Longhi.

Momento clou della tre giorni veneziana sarà l'Educational day di sabato 13 aprile, che svilupperà il tema dell'incontro. Mentre il turismo e l’ospitalità crescono in Europa, il reclutamento di nuovi giovani professionisti sta diventando la sfida più grande per il settore. L’edizione 2024 dell’assemblea generale si focalizzerà fortemente sul tema del capitale umano con l’obiettivo di influire maggiormente sul mercato del lavoro e comprendere meglio le nuove generazioni in questi tempi difficili ma entusiasmanti per il settore dell’ospitalità.

Nel corso della cena di gala, nella spettacolare Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior, un salone vista mare in stile Luigi XIV decorato con stucchi bianchi e lampadari di Murano, ci sarà l'attesissima consegna dei premi "European hotel manager of the year 2024 " e "Hans Koch lifetime achievement award". Gli ospiti accompagnatori avranno l'opportunità di visitare la Collezione Peggy Guggenheim, uno dei più importanti musei d'arte europea e americana del XX secolo in Italia, e di godersi una visita guidata dell'area di San Marco. Un brunch d'arrivederci presso il Ristorante Elimar dell'hotel Excelsior concluderà l'evento.