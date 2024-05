Chi sarà il miglior giovane professionista di sala d'Italia 2024?

Si avvicina la finale di EmergenteSala 2024, l'unico evento in Italia dedicato ai giovani talenti del servizio di sala. Il 19 e 20 maggio, nella splendida cornice della Villa Reale di Monza, i migliori under 30 del comparto si sfideranno per il titolo di miglior professionista. La finale si articolerà in due momenti: la cena di "Gara" di domenica 19 maggio, nel "Salone delle feste" dell'Hotel De La Ville, e la prova orale di lunedì 20 maggio nel "Teatrino di corte" della Villa Reale.

EmergenteSala 2024: a Monza la finale per il miglior giovane professionista di sala d'Italia

Come si svolgerà la finale di EmergenteSala 2024?

Durante la cena di gala, i finalisti avranno il compito di allestire la sala, accogliere e coccolare gli ospiti (che saranno anche i giurati) e dimostrare la propria abilità nel servizio del menu creato appositamente da Fabio Silva, chef del ristorante dell'hotel. Lunedì mattina, invece, i concorrenti saranno valutati sulla loro preparazione teorica con una prova orale che verterà su tematiche legate al mondo dell'ospitalità e dei partner dell'evento. Seguirà un talk sul tema dell'ospitalità e della formazione con la giornata che si concluderà poi con la cerimonia di premiazione e un brindisi al vincitore.

Chi sono i finalisti di EmergenteSala 2024?

I finalisti di EmergenteSala 2024 provengono da tutta Italia e si sono distinti per il loro talento e la loro passione per il servizio di sala. Ecco i loro nomi:

Selezione Nord:

Alessia Rivano - Ristorante Hosteria Ducale (Genova)

- Ristorante Hosteria Ducale (Genova) Alessandro Scarsi - Ristorante Trattoria Contemporanea (Lomazzo, Lombardia)

- Ristorante Trattoria Contemporanea (Lomazzo, Lombardia) Andrea D'Alonzo - Ristorante Il Fenicottero Rosa (Faenza, Emilia-Romagna)

- Ristorante Il Fenicottero Rosa (Faenza, Emilia-Romagna) Gianluca Grossi - Ristorante Glam (Venezia, Veneto)

Selezione Centro-Sud: