Euro-Toques in prima linea per valorizzare l'agroalimentare italiano nel mondo

Tra maggio e giugno Euro-Toques intensifica i suoi tour di promozione della cucina italiana all'estero. Tanto per dare alcune coordinate geografiche, ci spostiamo tra Londra, Shanghai, Riad e New York. Più o meno un giro del mondo armati di profumi e sapori, con il supporto delle nostre istituzioni. Tappe fondamentali a sostegno di un'economia che vola. L'agroalimentare italiano all'estero ha fatturato nel 2023 ben 64 miliardi di euro, in incremento del 6% sull'anno precedente.

Euro-Toques: tour enogastronomici all'estero per promuovere l'eccellenza italiana

Euro-Toques: la cucina italiana come snodo di accoglienza e promozione turistica

Siamo un Paese che vanta più di 300 specialità riconosciute tra Dop, Igp e Stg, per non parlare degli oltre 5.500 prodotti alimentari tradizionali. Un vanto che va difeso, tutelato e fatto conoscere anche per combattere il fenomeno fake dell'italian sounding, che ci penalizza per decine e decine di miliardi di euro. Se ne fosse azzerato il valore, il nostro export in questo macromercato potrebbe più che raddoppiare. Siamo con la valigia sempre pronta anche per incoraggiare quella tenace ristorazione nel mondo che si impegna a produrre cucina italiana e non all'italiana. Euro-Toques è al suo fianco per dimostrare che questi operatori stanno perseguendo la strada giusta nel valorizzare le nostre filiere e promuovere tutti i giorni il made in Italy, non a parole ma sulle tavole. Il palato soddisfatto e consapevole della loro clientela (in crescita) lo conferma.

Noi ci siamo e continuiamo a valorizzare ovunque i prodotti e i produttori che fanno dell'agroalimentare italiano un unicum assoluto nel mondo. Portiamo all'estero anche i concetti di fondo che sono l'arte dello stare assieme e la cultura dell'ospitalità, i valori che animano la Giornata della Ristorazione, iniziativa ideata dalla Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi che in maggio riunisce i ristoratori di ogni livello per celebrare, appunto, l'ospitalità. La cucina, interprete della cultura dei territori, è da sempre un eccezionale snodo di accoglienza e di promozione turistica. Ed Euro-Toques continua a comunicare questo nostro stile di vita, inimitabile, lungo ogni continente.