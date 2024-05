Il tema della riunione Europea annuale Ehma, tenutasi a Venezia ad Aprile, è stato “Il capitale umano e la sfida di coinvolgere nuovi giovani professionisti nell'ospitalità”. Si tratta di una tematica quanto mai attuale ma l'impegno nei confronti della prossima generazione di professionisti dell'ospitalità è stato fin dall'inizio uno degli obiettivi dell'Associazione.

L'importanza del capitale umano nell'ospitalità: sfide e opportunità per i giovani

Ritengo che con i giovani forse abbiamo sbagliato negli ultimi anni. Noi albergatori avremmo dovuto raccontare meglio il nostro mestiere e non legarlo solo a turni e orari: i ragazzi oggi chiedono un maggior equilibrio tra lavoro e tempo libero e questo non è inconciliabile nemmeno nel nostro settore. Il capitale umano e il suo ruolo nell'ospitalità di lusso esplora i modi per impegnare, coinvolgere e ispirare i giovani a intraprendere una professione gratificante che ruota essenzialmente intorno alle persone e offre infinite opportunità e un grande senso di soddisfazione.

Non a caso l'associazione ultimamente ha creato una certificazione di idoneità per general manager. Questo è un passo importante verso la valorizzazione del direttore d’albergo. Durante il convegno abbiamo trattato opportunità per stare più vicini alle esigenze dei nostri dipendenti; ai giovani bisogna garantire più meritocrazia e crescita professionale.

In tal senso, Ehma ha sviluppato una collaborazione e partnership molto attiva e proficua con le Università di Cornell negli Stati Uniti e con Ehl - Ecole Hotellier Lausanne. Questa partnership permette in tempo reale di conoscere le richieste delle nuove leve di studenti e di professionisti che entrano nel mondo dell'ospitalità e di essere sempre al corrente delle nuove tendenze del mercato. Diversi docenti collaborano attivamente su tavoli di lavoro che condividiamo insieme (diversity and inclusion, sostenibilità, trend di mercato, innovazione, corsi professionali mirati alle differenti discipline alberghiere, coaching, etc. ).

In Italia come Hotel Principe di Savoia lavoriamo inoltre a stretto contatto e su diversi fronti dell’ospitalità con le università italiane Iulm e Bocconi. Il turismo dopo la pandemia ha registrato un'impennata su scala mondiale: i due anni di “quasi reclusione” hanno fatto crescere la voglia di viaggiare. Nell'ultimo biennio il sistema hotellerie ha dovuto fare i conti con viaggiatori diversi rispetto al passato (più digitali e più informati) ma soprattutto con un personale molto differenti.

Per modulare offerte adeguate al nuovo pubblico diventa sempre più prezioso il confronto e il “contagio” tra operatori del settore. Ehma è un'associazione di persone, non di hotel e il nostro obiettivo è promuovere l'amicizia e lo spirito amicale tra i soci, sostenere un ambiente di networking inclusivo e stimolante, condividere esperienze e intuizioni, dare supporto per comunicare efficacemente all'interno del settore alberghiero con integrità, lealtà e fiducia, nonché facilitare la formazione continua con il sostegno di importanti scuole internazionali.

Le scuole di pensiero dei nostro soci, direttori di tanti alberghi internazionali, come di tanti prestigiosi alberghi individuali, sono molteplici. Ci guida, in ogni caso, una passione comune per un futuro sostenibile ed inclusivo del mondo dell’ospitalità. Noi siamo i custodi e promotori di valori e standard dei nostri hotel.