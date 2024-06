Ristorazione: più equilibrio vita-lavoro con i moderni sistemi di cottura

Un comparto da sempre noto per i ritmi frenetici e le lunghe giornate lavorative, la ristorazione fatica spesso a garantire ai propri dipendenti un adeguato equilibrio tra vita privata e lavoro. Tuttavia, grazie alle moderne tecnologie di cottura, come il sistema iCombi Pro di Rational, è possibile ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre lo stress e creare un ambiente lavorativo più flessibile e soddisfacente. Secondo Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational, la chiave per un buon equilibrio tra vita privata e lavoro nel settore della ristorazione risiede nella pianificazione: "Con la giusta pianificazione è possibile migliorare significativamente le condizioni di lavoro in cucina e persino implementare modelli di orario di lavoro flessibili, come settimane di 4 giorni, part-time o job sharing".

Equilibrio tra vita e lavoro nella ristorazione: i segreti dei moderni sistemi di cottura

Un primo passo fondamentale è la creazione di programmi di produzione dettagliati che permettano di ottimizzare i tempi e le risorse. Con iCombi Pro, ad esempio, è possibile creare programmi di cottura direttamente sul sistema o da remoto tramite la app per la gestione della cucina digitale ConnectedCooking. «Il forno sa quali alimenti possono essere prodotti insieme nel carico misto e regola automaticamente i tempi e le temperature di cottura - spiega Iozzolino. In questo modo si risparmia tempo e si riduce la necessità di pianificazione e coordinamento, un vantaggio fondamentale soprattutto quando il personale è ridotto o quando due dipendenti condividono una posizione a tempo pieno».

Equilibrio vita-lavoro: l'importanza di distribuire i compiti in modo uniforme

Oltre alla creazione di programmi di produzione, è importante distribuire i compiti in modo uniforme durante la settimana, evitando i periodi di punta di lavoro. La funzione Finishing di iCombi permette di rigenerare piatti pre-prodotti e abbattuti nei momenti di minor affollamento, per poi servirli rapidamente durante le ore di punta.

Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational

Per gli alimenti ricchi di proteine, Iozzolino consiglia l'utilizzo del kit per pastorizzazione e sottovuoto, che consente di conservare gli alimenti e servirli al momento opportuno. «Entrambi i processi riducono il carico di lavoro dei dipendenti e garantiscono risultati eccellenti in termini di qualità e gusto degli alimenti» aggiunge Iozzolino.

Equilibrio vita-lavoro: sfruttare la cottura a bassa temperatura

I moderni sistemi di cottura come iCombi Pro offrono anche la possibilità di sfruttare la cottura a bassa temperatura per preparare grandi arrosti o brasati durante la notte. Il monitoraggio viene effettuato dall'intelligenza integrata del forno, che regola automaticamente il clima di cottura per garantire un prodotto di qualità pronto il mattino successivo. «Questo permette ai dipendenti di iniziare la giornata lavorativa con un sistema di cottura già pulito e pronto all'uso» sottolinea Iozzolino.

Sistemi di cottura moderni: i vantaggi per il personale e per l'azienda

L'implementazione di moderne tecnologie di cottura come iCombi Pro non solo migliora l'equilibrio tra vita privata e lavoro per i dipendenti, ma apporta anche numerosi vantaggi per l'azienda stessa. Una migliore pianificazione e una riduzione dello stress in cucina si traducono in una maggiore efficienza, produttività e qualità del lavoro. Inoltre, un ambiente lavorativo più soddisfacente contribuisce a trattenere il personale qualificato e a ridurre il turnover.