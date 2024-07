Un locale vintage dedicato alla Ferragni? È U'Bar di chef Gegè Mangano

Nasce dalla vulcanica mente del talentuoso chef Gegè Mangano, punto di riferimento culinario nella provincia di Foggia e in tutta la Puglia, U'Bar, un nuovo locale che ha già conquistato il cuore di residenti e visitatori. Situato nella suggestiva piazza seicentesca di Monte Sant'Angelo (Fg), a quasi 900 metri di altitudine, U'Bar emana un'atmosfera genuina e accogliente che riflette la personalità del suo appassionato creatore. Un bar di una volta, insomma, ma con un omaggio a un personaggio icona dei tempi moderni: Chiara Ferragni.

U‘Bar un salto indietro negli anni 70. Foto agenfood

Da U'Bar un salto indietro negli anni 70 con arredo e aperitivo vintage

Il nome stesso, "U'Bar", cattura perfettamente l'essenza del luogo, invitando gli ospiti a fare un salto indietro nel tempo e a godersi i piaceri semplici della vita. Come spiega Mangano: «Volevo tornare un po' indietro nel tempo, con i vecchi arredi degli anni '70, un tocco vintage e, soprattutto, il vecchio modo di fare l'aperitivo, con arachidi, tarallini locali e olive della nostra terra... il tutto accompagnato da ottimi cocktail a base di Sanpellegrino, Cinar con ghiaccio, Biancosarti...».

Lo chef Gegè Mangano

Questa filosofia di preservare la tradizione e l'identità è profondamente radicata nell'approccio di Mangano alla cucina e all'ospitalità. È una filosofia che lo ha portato anche a partecipare attivamente all'Associazione cuochi del Mediterraneo. Come dice lui: «Oggi i locali sono un po' tutti uniformi. Voglio tornare al passato perché è quel passato che ci ha dato il nostro futuro. E vogliamo riportarlo in vita, soprattutto per farlo conoscere alle nuove generazioni».

U'Bar e l'omaggio a Chiara Ferragni

U'Bar mescola sapientemente tradizione, storia e un pizzico di leggerezza, creando un'atmosfera perfetta per rilassarsi con gli amici e godersi la compagnia. E nel vero stile di Mangano, non ha potuto resistere all'aggiunta di un tocco personale: «Con questa apertura, quest'anno ho voluto rendere un omaggio speciale a Chiara Ferragni - dice - La sua storia ha conquistato il mondo e ho voluto riconoscerla con una bellissima cornice dorata che racchiude l'articolo dell'Espresso che riassume il suo successo».

La dedica a Chiara Ferragni nel nuovo U'Bar. Foto agenfood

Ma alla fine, la storia di U'Bar sarà scritta dai suoi clienti, le vere personalità del locale. Come recita una targa sarcastica vicino all'ingresso: "Né Garibaldi né Berlusconi sono mai passati per questa piazza". «Garibaldi ha fatto la storia e ovunque vai in Italia c'è una dannata targa a ricordarcelo - spiega lo chef - E poi c'è Berlusconi. Anche lui è stato in tutto il mondo, gli hanno persino intitolato un aeroporto. Alcuni potrebbero non essere d'accordo con lui, ma la verità è che era un uomo che incarnava molti dei tratti di un italiano, e che piaccia o meno, diventerà anche lui parte della nostra storia. Ma quello che voglio dire è che U'Bar è un posto unico, e il suo valore sta nel fatto che i nostri clienti vengono qui... e nessun altro!».