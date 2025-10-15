Menu Apri login
di Redazione Italia a Tavola
 
15 ottobre 2025 | 11:32

Zeno: il forno compatto, elettrico e potente come uno napoletano

Alfa Forni presenta a Host 2025 la nuova gamma professionale: oltre 25 masterclass, colori 2026, focus sui format ristorativi emergenti e performance elevate con il forno elettrico Zeno, protagonista assoluto dello stand

15 ottobre 2025 | 11:32
 

Alfa Forni, storico marchio made in Italy nel settore dei forni per pizza professionali, parteciperà nuovamente a Host Milano, evento di riferimento per il mondo Horeca. Lo stand (Padiglione 6, Stand G03) sarà il centro di un fitto programma di dimostrazioni, workshop e incontri con pizzaioli e operatori del settore.

Zeno: il forno compatto, elettrico e potente come uno napoletano

Anche quest'anno Alfa Forni sarà presente a Host

Oltre 25 masterclass live con pizzaioli internazionali

Durante la fiera, i visitatori potranno assistere a oltre 25 masterclass dedicate alle tecniche di cottura e agli impasti speciali, condotte da pizzaioli di fama internazionale. Al centro delle dimostrazioni ci sarà il forno elettrico Zeno, progettato per offrire le prestazioni dei forni a legna napoletani con dimensioni compatte e massima efficienza energetica.

Zeno: il forno compatto, elettrico e potente come uno napoletano

I forni elettrici Zeno offrono le prestazioni dei forni a legna napoletani

«I forni Alfa, dispongono di una gamma professionale realizzata interamente in Italia. Abbiamo puntato a migliorare ogni anno la nostra filiera verso la sostenibilità, accompagnati da fornitori locali e tenendo conto del costo umano e ambientale, e avendo cura del riciclaggio di prodotti di scarto e imballaggi. Il forno per pizza diventa quindi un forno elettrico dalle dimensioni compatte, come la nostra serie Zeno, in grado di eguagliare le prestazioni dei forni a legna napoletani con la massima efficienza energetica e senza vincoli di installazione. Sono molto orgogliosa del lavoro svolto da tutto il team. Sono forni per pizza belli, eleganti, ben progettati in ogni più piccolo dettaglio e realizzati con particolare attenzione e cura della mano d'opera. Siamo pronti a questa nuova sfida. Abbiamo una squadra fantastica che ci permette tutto questo» commenta Sara Lauro, Ceo di Alfa Forni Group.

Zeno: alte temperature e dimensioni compatte

«Il forno Zeno 4 elettrico raggiunge la temperatura di 500°C come un forno napoletano, ma con dimensioni decisamente ridotte e si presta particolarmente per le pizzerie che non hanno possibilità di spazio e non hanno possibilità di installare una canna fumaria importante» aggiunge Giuseppe Pinto, pizzaiolo e ambassador Alfa Forni.

Zeno: il forno compatto, elettrico e potente come uno napoletano

Il modello Zeno 4 raggiunge i 500° pur avendo dimensioni ridotte

Il modello Zeno rappresenta la risposta alle esigenze di chi cerca versatilità, prestazioni elevate e facilità di installazione, aprendo nuove possibilità anche per spazi ristorativi con limitazioni strutturali.

Focus sui nuovi format ristorativi: dai food truck ai beach club

La partecipazione speciale degli chef ambassador Alfa offrirà momenti di confronto sui format di business emergenti, come food truck, resort, beach club e casual dining, con approfondimenti su strategie di posizionamento e personalizzazione dell’offerta gastronomica.

Nuova collezione colori 2026: design e identità visiva

La fiera sarà anche l’occasione per svelare la nuova collezione colori 2026, che spazia dal white stone al corten. Questa palette è pensata per valorizzare l’integrazione dei forni nel concept architettonico del locale, trasformandoli in veri elementi di design oltre che strumenti ad alte prestazioni.

Zeno: il forno compatto, elettrico e potente come uno napoletano

Con i forni Zeno si ottengono pizze di grande qualità

Un’esperienza completa allo stand Alfa Forni

Ogni giorno, lo stand ospiterà degustazioni, workshop tecnici, incontri con il team e momenti riservati a partner, rivenditori e clienti, offrendo un’occasione unica per vivere da vicino la qualità Alfa e scoprire in anteprima tutte le novità 2026.

