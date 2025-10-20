La maitre chocolatier belga che ha conquistato Milano con la sua dolce arte

Le proprietà del cioccolato sono risapute a tutti: ha effetti positivi sull’umore, sulla memoria e la concentrazione. Entrare nella cioccolateria di Charlotte Dusart è un piacere per gli occhi, ma soprattutto per la gola. È un negozio non di grandi dimensioni, ma ha un’esposizione allettante. La vetrina, già allestita per le feste natalizie, è piena di colori e forme allegre: la casettina di cioccolato, la corona, lo Schiaccianoci o gli alberi coperti di golosa granella.

La maitre chocolatier belga Charlotte Dusart

L’arte del cioccolato artigianale di Charlotte Dusart

Le creazioni di cioccolato di Charlotte sono tutti prodotti artigianali, nati dalla passione della giovane belga. Quando le vendite cominciano a calare per il caldo e sono sostituite dal gelato, Charlotte insieme al suo team comincia a pensare alla nuova collezione natalizia. Sono creazioni che hanno un prezzo abbordabile, perché Charlotte non ha voluto eccedere, anche se il cioccolato è aumentato.

Charlotte Dusart nel laboratorio

«Una delle caratteristiche interessanti del mio brand artigianale - spiega Charlotte Dusart - è la personalizzazione per ordini aziendali, che riguarda da un lato il packaging e dall'altro il prodotto. Con le ragazze del mio team di laboratorio, nel quartiere Lambrate, dove attualmente lavorano sette persone, ordinando per tempo sviluppiamo progetti completi, costruendo un package dedicato al cliente (nei colori e nei pattern, ad esempio), oppure personalizziamo praline e tavolette di cioccolato con loghi aziendali. Gli ordini più consistenti ovviamente li facciamo sempre a ridosso dell'estate, ma nei limiti dell'artigianalità cerchiamo di accontentare tutte le richieste».

Collezione di Natale: dolci idee tra tradizione e creatività

Nel laboratorio sono nati per Natale piccoli capolavori che entusiasmano grandi e piccoli, perché alcuni si possono appendere all’albero, come le palline. Ci ha attirato molto l’attenzione la casetta di cioccolato come quella di Hansel e Gretel: i muri sono di cioccolato al latte, mentre il tetto e la base sono fondente. Aprendola contiene gli Speculoos, gli irresistibili biscotti di cannella e ricoperti di cioccolato, che consiglio a tutti. È in edizione limitata e costa 43 euro.

La magia del Natale in cioccolato firmata Charlotte Dusart

La Slitta di Natale trasporta golosità, orsetti e regalini: si può mangiare tutta, ovviamente condividendola con parenti e amici. Costa 120 euro. Perché non appendere la corona di cioccolato? È ripiena di pralinato artigianale di nocciola insieme al gusto morbido e dolce dell'albicocca. Sull’albero si possono appendere le palline decorate a tema “Schiaccianoci”. Contengono un misto di prodotti di cioccolato: un omino di pan di zenzero di cioccolato ripieno di gianduia, due stelline di cioccolato ripiene di gianduia e cremino al pistacchio e formine di cioccolato a tema natalizio. Insomma, non c’è che da sbizzarrirsi.

Regali gourmet e confezioni personalizzate per ogni occasione

Chi desidera portare un regalo agli amici trova il cofanetto delle praline al liquore, che riprende i pattern geometrici nei colori tradizionali dell’intera collezione. Un astuccio elegante e raffinato che contiene un assortimento di otto tartufi agli spiriti alcolici con quattro gusti in edizione limitata: Champagne, Cointreau, Baileys e Amaretto Disaronno, che caratterizzano la ganache del ripieno. Non vanno dimenticate le scatole regalo componibili, che ciascuno può riempire sia con la collezione natalizia che con quella classica. Tutti i prodotti di Natale, ricordiamo, sono venduti in boutique ma anche online.