Cioccolato belga di qualità a Milano: la storia di Charlotte Dusart

Da noi le pasticcerie sono di casa, le cioccolaterie proprio un’eccezione: quello che non ti aspetti è trovare a Milano quasi in pieno centro (zona Porta Venezia) un negozio di dolci, anzi di cioccolato, in cui ci mettono la faccia e il nome. E se non sei Iginio Massari o Ernst Knam una bella dose di coraggio ti serve, in una piazza così competitiva: evidentemente Charlotte Dusart ce l’ha, avendo fatto del suo nominativo l’insegna del negozio/laboratorio milanese.

Charlotte Dusart nel suo laboratorio

Charlotte Dusart e la cioccolateria belga

Nata a Bruxelles nel 1988, dal settembre 2019 ha aperto in via Eustachi la sua boutique con laboratorio a vista. L’obiettivo era portare in Italia il savoir-faire artigianale di Charlotte per offrire alla clientela un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, nel rispetto della tradizione belga. La cioccolateria belga propone, infatti, un vasto assortimento di cioccolatini ripieni, tavolette monorigine, tavolette golose con gusti speciali, scorzette di frutta candita, confetti e altri articoli da regalo, di taglio rigorosamente artigianale.

Una delle creazioni di Charlotte Dusart

Col tempo, la nostra giovane cioccolataia (o cioccolatiera: ma suona improprio) si è costruita il suo stile: un’immagine pop e colorata, che parte da una materia prima di altissima qualità e si sviluppa in una caleidoscopica legione di praline, sempre originali e fantasiose, a volte sorprendenti negli abbinamenti di gusto. Non manca un’attenzione meticolosa al packaging, studiato con creatività nei minimi particolari.

Il cioccolatino ripieno di Charlotte Dusart

«Il core business è il cioccolatino ripieno, la tipica pralina del Belgio - chiarisce Charlotte Dusart - senza altre attrazioni: non ci sono pasticcini, tavolini e sedie, caffè, lievitati, ci concentriamo sulle scatole di cioccolatini da comporre secondo la fantasia dei clienti, e sui prodotti collaterali, chiamiamoli così: scorzette di arancia, creme spalmabili, dragées (frutta secca ricoperta), statuette e creazioni per occasioni particolari come compleanni e feste religiose».

Il cioccolatino ripieno è il re della produzione di Charlotte Dusart

Cresce la richiesta per il cioccolato di Charlotte Dusart

«Dopo i primi cinque anni di attività, e la crisi tremenda della pandemia, posso dire di essere pienamente soddisfatta - continua Dusart - C’è stata la tentazione di lasciare tutto e dedicarmi solo al commercio online, ma questo punto vendita andava talmente bene che sarebbe stato un voltare le spalle alla fortuna. La richiesta è cresciuta a tal punto da spingermi, a giugno di quest’anno, ad affittare un laboratorio separato di 200 metri quadrati, in zona Lambrate. Questo mi permette sia di ampliare la produzione, sia di rispondere alla domanda proveniente dalla clientela business che abbia bisogno di cioccolateria personalizzata. Quanto alla clientela che frequenta il negozio, la zona di Porta Venezia da questo lato è molto residenziale, povera di uffici, e comunque composta da benestanti che riescono ad apprezzare un prodotto di alta qualità, pagandolo il giusto. Se mi spostassi anche di poco, per esempio a corso Buenos Aires, cambierebbe già il target e probabilmente questo tipo di pralina non sarebbe capito fino in fondo».

Scultura di cioccolato di Charlotte Dusart

Ricco e goloso anche il sito web di Charlotte Dusart

Una bella sorpresa è anche il sito web della boutique: attraverso l’online shop è facile scegliere, acquistare e farsi consegnare o spedire (in tutt’Italia ed alcuni paesi d’Europa) cioccolatini e tavolette sempre freschissimi.

Charlotte Dusart e la continua formazione

Charlotte e il suo team partecipano regolarmente a corsi di aggiornamento professionale durante l’intero anno. Negli ultimi tempi, ad esempio, da Melissa Coppel (per la confetteria: marshmallow, pasta di frutta e snack), da Ramon Moratò, noto pasticcere di Barcellona (sullo sviluppo delle ricette e sul “creative thinking”, il pensiero creativo), e poi con Ciro Fraddanno per il gelato e con il gruppo internazionale Puratos.

Charlotte Dusart - Cioccolateria Belga

Via Eustachi 47 - 20129 Milano

Tel 02 20520158