EmergentePastry 2026: svelati i finalisti Under 30 del Nord

Il coraggio di un soufflé, la forza di una scelta alternativa, il rigore estetico come espressione di una sensibilità creativa, la curiosità che muove in avanti la tradizione. Sono questi gli ingredienti che hanno portato al successo quattro giovani pasticceri under del Nord al concorso di EmergentePastry , il format ideato e organizzato da Witaly giunto quest’anno alla sesta edizione (considerando anche il contest a distanza realizzato in tempo di pandemia e vinto da Tommaso Foglia, allora al Relais San Barbato).

EmergentePastry: i nove giovani pasticceri

Le gare, che seguono come ogni anno quelle di Emergente Chef e Pizza, si sono svolte nei giorni scorsi nella cornice di In-Presa, la cooperativa sociale di Carate Brianza (Mb) che attraverso la formazione offre ai ragazzi una possibilità di inserimento nel mondo professionale. Sotto lo sguardo attento della giuria composta da noti maestri pasticceri, chef, pastry chef e giornalisti di settore, nove giovani pasticceri si sono sfidati su quattro categorie: dolci da forno, pasticceria moderna al piatto, finger dolce e salato.

I vincitori della semifinale

A staccare il pass per la finale, in programma a fine marzo del 2026 alla Villa Reale di Monza sono stati:

Clara Astegiano - Hotel Ancora , Cortina D’Ampezzo, con il dessert al forno “Nocciola esotica” e il dolce al piatto Zucca, cioccolato e capra. Mentre la proposta dei finger è stata: “Panbiscotto” e “Trota marmorata e scorza nera”

- , Cortina D’Ampezzo, con il dessert al forno “Nocciola esotica” e il dolce al piatto Zucca, cioccolato e capra. Mentre la proposta dei finger è stata: “Panbiscotto” e “Trota marmorata e scorza nera” Stefano Barghini - Moebius , Milano, con il dessert al forno: Frolla moscovado, crema al cioccolato, crema di ricotta e curd mandarino e il dolce al piatto: Insalata di mirtilli e radici, ravioli di rapa, mele in aceto e terra di sesamo. Mentre la proposta dei finger è stata: “Tartelletta al caffè, nocciole e kunquat” e “Pan Brioche al blu di capra e ibisco”

- , Milano, con il dessert al forno: Frolla moscovado, crema al cioccolato, crema di ricotta e curd mandarino e il dolce al piatto: Insalata di mirtilli e radici, ravioli di rapa, mele in aceto e terra di sesamo. Mentre la proposta dei finger è stata: “Tartelletta al caffè, nocciole e kunquat” e “Pan Brioche al blu di capra e ibisco” Maria Colombo - Armani Hotel , Milano, con il dessert al forno “Barbajada” e il dolce al piatto “Nocciola, caramello e yuzu”. Mentre la proposta dei finger è stata: “Tartelletta cioccolato fondente, talisker storm e miso” e “Michetta al salame e salsa verde”

- , Milano, con il dessert al forno “Barbajada” e il dolce al piatto “Nocciola, caramello e yuzu”. Mentre la proposta dei finger è stata: “Tartelletta cioccolato fondente, talisker storm e miso” e “Michetta al salame e salsa verde” Onelia Striglioni - Voce Aimo e Nadia, Milao, con il dessert al forno “Soufflé alla liquirizia con salsa all'amarena” e il dolce al piatto “Crepes all’arancia”. Mentre la proposta dei finger è stata: “Mono Dolce” e “Mono Salata”.

Presente e futuro della pasticceria

Sono loro a rappresentare al meglio le tendenze della pasticceria moderna, che sta vivendo una delle stagioni più felici, grazie ad uno slancio importante che arriva soprattutto dal settore della ristorazione e dell’hotellerie. Dai dolci healthy ovvero più salutari, che puntano sulla qualità degli ingredienti vegetali, biologici e di stagione, ai “dolci non dolci”, in grado di rivoluzionare il concetto stesso della parola “dolce” per renderla un insieme di sapori in grado di accompagnarci in ogni momento del pasto, grazie ad un nuovo linguaggio privo di etichette.

La pasticceria sta vivendo una delle stagioni più felici

Tecniche contemporanee si prestano alla reinterpretazione dei classici della tradizione mai passati veramente di moda, mentre contaminazioni e fusioni culturali ci spingono a sperimentare sapori esotici e lontani che si fanno sempre più familiari. La cura estetica diventa un elemento imprescindibile, caratterizzato da textures diverse, pennellate di colore e forme perfette, per offrire un’esperienza sensoriale a 360°. Trentasei assaggi accompagnati da uno storytelling preparato dagli stessi concorrenti, per un’anteprima di quello che attende il futuro della pasticceria, che sta continuando ad innovarsi con creatività e responsabilità per portare il cliente al centro di un’esperienza unica e memorabile.

I premi speciali

Tra i premi speciali, quelli per i migliori finger sono andati entrambi ad Alexandra Saggese, di Victor Lab a Riccione, con il finger dolce, Riccia Romagnola: Cannoncino croccante, ricotta e agrumi; e quello salato, Mora Lenta: mini bun al pomodoro, sfilaccio di mora romagnola, verdure croccanti e maionese di soia. Oltre al pass per la finale Clara Astegiano si è aggiudicata anche il premio per il miglior lievitato, con il suo sfogliato “Liberta”: farfalla con marmellata ai mirtilli. Infine il premio “Back” riconosciuto al pasticcere che si è distinto per ordine, pulizia, gestione del tempo e comportamento in cucina è stato assegnato a Sara Buosi, di Orme Ristorante a Mirano (Ve).

Aspettando la finale

I quattro finalisti di questa selezione si sfideranno, durante la finale nella primavera 2026, con i vincitori della selezione Centro-Sud:

Imma Lopez Saviano - In Cibum - Pontecagnano Faiano

- In Cibum - Pontecagnano Faiano Sara Mazzolini - Ineo dell'Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel - Roma

- Ineo dell'Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel - Roma Gennaro Mennella - Line del resort Il San Cristoforo - Ercolano

- Line del resort Il San Cristoforo - Ercolano Giusy Persico - Il Buco - Sorrento

Nel frattempo la gara non si ferma. L’appuntamento è per i prossimi 10 e 11 Novembre tra Bolzano e Merano, con le finali di Emergente Sala, che anche quest’anno si svolgeranno in concomitanza con la 32sima edizione del Merano Wine Festival