Cambio al vertice nell’associazione dei maitre: Claudio Recchia nuovo presidente

Il congresso nazionale di Amira (Associazione maitre italiani ristoranti e alberghi) tenutosi a Stresa (Vb), nell’hotel La Palma, dall’11 al 14 novembre, ha visto l’elezione del nuovo presidente nazionale, il piemontese Claudio Recchia, già vice presidente, che subentra all’uscente Valerio Beltrami, il quale dopo nove anni consecutivi di mandato lascia l’incarico.

Valerio Beltrami, Claudio Recchia e Carlo Hassan

Recchia per oltre 30 anni è stato responsabile della ristorazione dell’hotel cinque stelle lusso Principe Leopoldo di Lugano nella Svizzera ticinese, di cui ancora oggi è consulente, ha alle spalle una lunga carriera; dopo la scuola alberghiera di Stresa dove si diplomò nel 1977 partì per la Francia, l’Inghilterra dopo facendo seguire una esperienza in Germania, per poi approdare all’hotel La Palma Au Lac di Locarno da dove dopo alcuni anni si spostò a Lugano.

Il passaggio di consegne e la continuità in Amira

Al passaggio di consegne era presente pure, il precedente presidente, il siciliano Carlo Hassan segno della perfetta armonia che regna oggi in Amira. Beltrami ha voluto sottolineare, durante il passaggio di consegne, la riorganizzazione svolta all’interno dell’associazione durante il suo mandato, certo che il suo successore porterà avanti gli obiettivi prefissati e che sicuramente svilupperà nuovi progetti e saprà fare ancora meglio di quanto lui abbia già fatto. Nel suo discorso ha sottolineato l’importanza di «un’Amira moderna, inclusiva e capace di rappresentare al meglio l’eccellenza del servizio italiano nel mondo». Con questa elezione, l’associazione guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, puntando su professionalità, qualità e crescita della cultura dell’ospitalità, valori che da sempre rappresentano la sua essenza.

Il ruolo di Beltrami e il futuro della federazione

Da parte sua il nuovo presidente, sa di poter contare sull’esperienza di Valerio Beltrami il quale rimarrà sempre vicino all’associazione, anche perché a breve andrà ad assumere la presidenza di Fiapor, ex Solidus, l’associazione delle associazioni che raggruppa in Italia oltre 80mila iscritti alle varie associazioni di categoria, subentrando a Francesco Guidugli.

Tra gli oltre 200 partecipanti al congresso, provenienti da tutta Italia, si avvertiva un forte spirito di unità, e girando tra le varie delegazioni, si avvertiva la soddisfazione per l’elezione del nuovo presidente oltre all’entusiasmo per la nuova carica di Beltrami che porterà Amira ad essere l’associazione che guiderà verso nuovi traguardi la Federazione italiana delle associazioni dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione. Il congresso Stresiano dell’Amira è stato organizzato dalla delegazione di Vco/Novara guidata dal fiduciario Silvia D’Ilario, la quale è stata insignita con l’importante onorificenza di “Cavaliere di Santa Marta”.