Le nuove giacche chef Siggi Horeca e i capi Siggi Dr.Blue si fondano su un unico tessuto in poliestere elasticizzato tramite stretch meccanico. Questa caratteristica, ottenuta dalla struttura stessa del filato, assicura massima libertà di movimento, una vestibilità naturale e una mano morbida, ideale per turni prolungati e attività intense.

Un tessuto per mille lavori: la nuova frontiera delle divise professionali con Silver Plus

Comfort e igiene grazie alla tecnologia Silver Plus®

Il tessuto è trattato Silver Plus®, che sfrutta gli ioni d’argento per inibire la proliferazione batterica e neutralizzare gli odori. Il finissaggio si lega direttamente al filato, senza l’uso di additivi chimici, mantenendo l’efficacia anche dopo numerosi lavaggi e senza impatti ambientali. Tutti i capi sono certificati Oeko-Tex Standard 100, a garanzia di sicurezza per la pelle e per l’ambiente.

Collezioni versatili per più contesti professionali

L’approccio progettuale punta sulla polivalenza. Le casacche Dr.Blue, nate per il settore medicale, trovano applicazione anche nel mondo Horeca, nei panifici, banconi vendita, pasticcerie, laboratori, servizi di catering e punti take-away: ambienti dove igiene, praticità e comfort sono fondamentali.

Lo stesso tessuto è impiegato per le nuove giacche chef, comprese versioni da donna, e per il pantalone unisex Randy, facilmente abbinabile per creare look coordinati e funzionali. Le giacche sono inoltre dotate di schiena in mesh traspirante, per garantire comfort termico ottimale durante il servizio.

Palette colori e stile contemporaneo

La palette colori segue le ultime tendenze moda e comprende bianco, rosa porpora, bluette, blu, ottanio e nero, offrendo combinazioni coordinate per una divisa professionale moderna e riconoscibile. L’approccio “un capo, più ruoli” contribuisce a ridurre sprechi, limitare acquisti ripetuti e prolungare la vita utile del guardaroba professionale, con un impatto positivo in termini di sostenibilità e riutilizzo. Queste collezioni rappresentano la visione di Siggi: un mondo del lavoro autentico, giovane, dinamico e attento al benessere quotidiano di chi le indossa.