Dalla giacca da chef al grembiule: come cambia la moda professionale grazie al riciclo

L'industria tessile è tra le più impattanti a livello ambientale in Europa e nel mondo. Secondo i dati dell’Unione Europea, ogni anno vengono prodotti 6,94 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, pari a circa 16 kg per abitante, e oltre l’85% di questi finisce in discarica o in inceneritore.

I grembiuli Rock & Tyler

A livello globale, meno dell’1% delle fibre tessili viene effettivamente riciclato, aggravando il problema. La diffusione del fast fashion e il boom delle vendite online stanno peggiorando la situazione, alimentando un ciclo di produzione-consumo sempre meno sostenibile.

Siggi Group: abbigliamento professionale con un'anima green

In questo contesto si differenzia Siggi Group, azienda vicentina con quasi 60 anni di esperienza nel settore dell’abbigliamento professionale, che ha fatto della sostenibilità un pilastro strategico. Ogni capo prodotto da Siggi è pensato in un’ottica di durabilità, resistenza e facilità di riparazione, riducendo così il consumo di risorse naturali e il rilascio di microplastiche. Il design non è solo estetica, ma anche funzione, etica e responsabilità.

La Collezione Rock: grembiuli Horeca da tessuti di scarto

La linea di grembiuli Collezione Rock pensata per l'Horeca è realizzata esclusivamente con tessuti di scarto provenienti da altre aziende. Tessuti che sarebbero finiti al macero vengono così rigenerati, riducendo sprechi e costi ambientali. Il risultato è un capo funzionale, resistente, ma anche consapevole, perfetto per chi lavora in cucina e desidera un’immagine professionale coerente con valori sostenibili.

La giacca Puck e i pantaloni Macbeth

Giacca Puck e pantaloni Macbeth: l’eco-design veste lo chef

Siggi estende la filosofia green anche alla linea chefwear, con la giacca Puck e i pantaloni Macbeth, progettati seguendo i principi dell’eco-design. Capo dopo capo, viene garantita longevità, qualità dei materiali e comfort sul lavoro. L’attenzione ai dettagli si indossa, grazie ad abiti tecnici, performanti e pensati per durare nel tempo, contribuendo attivamente a un modello di consumo più responsabile.

ReLiveTex®: seconda vita ai tessuti con Maeba International

In collaborazione con l'azienda Maeba International, Siggi utilizza i loro tessuti ReLiveTex® provenienti da eccedenze di produzione certificata. Un progetto che rientra nell’ottica di una filiera circolare, in cui ogni materiale viene valorizzato. Scegliere un capo firmato Siggi significa sostenere un’economia tessile rigenerativa, che guarda al futuro senza perdere di vista le esigenze del presente.

L’abbigliamento professionale del futuro è già realtà

La sostenibilità nel tessile non è più un’opzione, ma una necessità. Siggi lo dimostra con linee di abiti professionali concrete che uniscono design, funzionalità e impatto ambientale ridotto. Dalla selezione dei materiali al ciclo di vita del capo, tutto è pensato per valorizzare ogni risorsa e offrire soluzioni durature a chi lavora nel nella ristorazione e nell’ospitalità.

Siggi Group sarà presente a FieraHost Milano 2025 dal 17 al 21 Ottobre al Pad. 9 Stand P21