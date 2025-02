Beer&Food Attraction, la mixology prende sempre più spazio

La 10ª edizione di Beer&Food Attraction che si è appena conclusa a Rimini ha confermato il suo ruolo da leader in Europa per la Beverage & Bar Industry. Con un aumento del +4% delle visite rispetto all’anno precedente, la fiera ha visto la partecipazione di 600 espositori, di cui 170 aziende nuove, e 1.217 marchi, in un'area espositiva aumentata del 14%. Anche il numero di giornalisti accreditati è cresciuto del 38%, segno del crescente interesse attorno ad una manifestazione in cui la mixology ha preso sempre più spazio, tanto che dall'anno prossimo avrà un evento dedicato.

Beer&Food Attraction, mixology protagonista

La fiera ha rappresentato un'importante vetrina per il mondo delle birre e della mixology, con un forte sviluppo del settore spirits. Sono stati 115 i birrifici artigianali presenti, mentre l'area Mixology ha visto un incremento del 30% dello spazio espositivo. Nel 2026, la Mixology Attraction diventerà un evento a sé stante, rafforzando ulteriormente l'attenzione verso il comparto dei cocktail. Il Mixology Circus, che ha visto i migliori bartender in azione, è stato uno dei principali eventi di successo.

L'edizione 2025 ha registrato una crescente internazionalità, con visitatori europei in aumento dell'11% e una presenza significativa di Paesi extraeuropei come Brasile, Stati Uniti e Messico. Inoltre, 130 buyer provenienti da 47 Paesi hanno preso parte alla fiera, sottolineando il ruolo strategico della manifestazione nel networking internazionale. Tra le novità, sono stati accolti collettivi provenienti da realtà come la Brewers Association americana e Scottish Development International. Beer&Food Attraction ha ospitato numerosi eventi di settore, tra cui la 4ª Giornata regionale dei Colli veneti e la competizione italiana di hamburger gourmet, Burger Battle Italia. Inoltre, l'edizione ha ospitato il Global Chefs Challenge e i Campionati della Cucina Italiana, eventi che hanno messo in luce il talento culinario a livello europeo.

Dai dati 2024 emerge una crescita dei consumi di cocktail, in particolare per l’aperitivo alcolico, con il gin che domina il comparto spirits. Per il settore birra, nonostante alcune difficoltà economiche, continuano ad arrivare segnali positivi, con una tendenza verso birre meno alcoliche. Beer&Food Attraction ha messo in luce queste evoluzioni, confermandosi un punto di riferimento per il settore.