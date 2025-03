Gaetano Trovato è il nuovo chef delegato in Italia per Relais & Chateaux

Relais & Chateaux ha annunciato la nomina di Gaetano Trovato, chef e proprietario del ristorante Arnolfo, due stelle Michelin a Colle di Val d'Elsa (Si), come nuovo chef delegato in Italia. Un incarico importante, che premia la sua carriera e il suo impegno per la cucina d'eccellenza, la sostenibilità e la formazione delle nuove generazioni. Nel nuovo ruolo, Trovato rappresenterà la comunità di chef delle 51 Dimore Relais & Chateaux italiane e darà voce agli chef del Bel Paese all'interno del World Culinary Council dell'associazione.

Il nuovo incarico ha una doppia valenza: da un lato, Trovato sarà ambasciatore della comunità di chef delle 51 dimore Relais & Chateaux italiane, una realtà che comprende otto ristoranti senza camere e 43 hotel con uno o più proposte ristorative e collaborerà con Danilo Guerrini, delegato Italia, per coordinare e ispirare un gruppo di cuochi che include sia famiglie storiche della ristorazione che giovani talenti emergenti (l'obiettivo sarà quello di incentivare il confronto tra i professionisti del settore e rafforzare la presenza della gastronomia italiana a livello internazionale); all'altro lato, in qualità di rappresentante degli chef italiani nel World Culinary Council di Relais & Chateaux, contribuirà a una riflessione più ampia sul futuro della cucina globale (questo think tank, guidato dal vicepresidente chef Mauro Colagreco, riunisce 21 chef visionari da tutto il mondo per sviluppare nuove idee, affrontare le sfide del settore e promuovere pratiche sostenibili).

Gli obiettivi di Gaetano Trovato con Relais & Chateaux

Trovato ha accolto con entusiasmo la nomina, riconoscendo il peso della responsabilità che comporta: «Sono onorato e orgoglioso di questo incarico, per il quale sento naturalmente anche una grande responsabilità. Affronto questa nuova sfida con la voglia e la determinazione di dare un contributo concreto alla crescita del nostro indotto, e di motivare ancora di più questa incredibile squadra di chef». Tra le priorità del nuovo chef delegato, la formazione dei giovani: «Voglio sensibilizzare i miei colleghi a incontrare gli studenti delle scuole alberghiere d'Italia, ciascuno nella propria regione, per raccontare il loro percorso e motivare i ragazzi che si avvicinano alla nostra professione. Con la loro voce ed esempio possono dare un impulso al ricambio generazionale di cui abbiamo bisogno per dare nuovo lustro e spinta alla nostra gastronomia e al nostro Paese».

L'annuncio della nomina di Trovato, ricordiamo, è avvenuto nel corso della riunione nazionale degli chef di Relais & Chateaux, evento annuale che quest'anno è stato ospitato dalla famiglia Alajmo nei loro ristoranti membri dell'associazione: Le Calandre, tre stelle Michelin a Sarmeola di Rubano, e Quadri, una stella Michelin in Piazza San Marco a Venezia. Durante l'incontro, gli chef italiani si sono confrontati su diversi temi, dalla sostenibilità all'innovazione culinaria, passando per la biodiversità e il futuro del comparto.