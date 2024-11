Relais & Chateaux si espande: sei nuove destinazioni da sogno

Sei nuove strutture entrano ufficialmente nella collezione di Relais & Chateaux, unendo autenticità e amore per il territorio. Da New York al Brasile, dal Cile alla Norvegia, fino all'Italia e alla Germania, ciascuna offre esperienze uniche che celebrano cultura, gastronomia e paesaggi straordinari. Scopriamo queste dimore d'eccezione, che spaziano da ristoranti stellati a boutique hotel immersi nella natura.

Relais & Chateaux, le nuove proprietà

The Modern (New York, Stati Uniti): situato all'interno del MoMA, è un ristorante con due stelle Michelin, famoso per la cucina americana contemporanea con influenze francesi. Offre tre esperienze culinarie distinte, accompagnate da una cantina premiata. Menu degustazione a partire da 250€ a persona.

(Campos do Jordão, Brasile): un rifugio di lusso tra le montagne della Serra da Mantiqueira, con 7 suite e 13 ville. Offre esperienze immersive nella natura, una Spa di 3.000 m² e cucina "dall'orto alla tavola" nel ristorante Mina. Prezzi da 680€ a notte.

(Vicuña, Cile): un'oasi tra i giardini del deserto di Atacama. Con 24 camere e un approccio all-inclusive, propone attività come trekking, meditazione, tour dei vigneti e osservazione delle stelle. Prezzi da 770€ a notte.

Vetera Matera (Matera, Italia): situato nei Sassi, patrimonio Unesco, con 23 camere che combinano eleganza moderna e fascino storico. Include una Spa scavata nella roccia e un ristorante gourmet che celebra la cucina lucana. Prezzi da 400€ a notte.

(Bergisch Gladbach, Germania): a soli 30 minuti da Colonia, offre un'esperienza gourmet con due ristoranti, una Spa con piscina esterna riscaldata e attività nella campagna renana. Camere da 280€ a notte.

(Øvre Glomset, Norvegia): un gioiello tra i fiordi norvegesi, con 30 camere dallo stile rustico-chic. Propone esperienze stagionali all'aria aperta, dalla pesca al kayak, e una cucina gourmet che valorizza i prodotti locali. Prezzi da 285€ a notte.

Cosa sapere su Relais & Chateaux

Relais & Chateaux è un'associazione internazionale fondata nel 1954, che rappresenta una collezione esclusiva di oltre 580 hotel di lusso e ristoranti gourmet distribuiti in più di 60 Paesi. Ogni struttura aderente è unica, caratterizzata da un'ospitalità impeccabile, un'eccellenza gastronomica senza pari e un forte legame con il territorio. Le dimore e i ristoranti che fanno parte di Relais & Chateaux non solo offrono esperienze di soggiorno e cucina straordinarie, ma si impegnano anche a celebrare e preservare le culture e le tradizioni locali, garantendo al contempo un servizio di altissima qualità. La filosofia di Relais & Chateaux va oltre l'idea di lusso convenzionale: le sue proprietà si distinguono per l'attenzione ai dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'autenticità delle esperienze offerte.

Gli chef e gli albergatori che fanno parte dell'associazione sono spesso imprenditori indipendenti, molti dei quali gestiscono le loro strutture come aziende di famiglia, trasmettendo valori e passioni da generazioni. Un elemento chiave della missione di Relais & Chateaux è la promozione della sostenibilità. Nel 2014, l'associazione ha presentato all'Unesco un manifesto in cui ha formalizzato il suo impegno a tutelare il patrimonio naturale, culturale e culinario delle regioni in cui opera. Questo documento riflette l'obiettivo di preservare la biodiversità, favorire un turismo responsabile e tramandare le tradizioni culinarie e artigianali locali, affinché queste possano prosperare nel tempo.