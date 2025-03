Arredamento e contract: le tendenze 2025 di hotel e ristoranti

L'arredo contract per le strutture ricettive si distingue da quello tradizionale, perché è progettato su misura per hotel, ristoranti e B&B, concepito per rispondere a requisiti di sicurezza, funzionalità, durevolezza, resistenza, estetica e flessibilità per adattarsi a diversi ambienti. Ma quali sono le tendenze per arredo e contract nel 2025? «Negli ultimi anni stiamo utilizzando sempre di più materiali eco-sostenibili sia per i mobili che per pavimenti» sottolinea Claudio Zanetti, contitolare Visma Contract, parte del gruppo Visma e specializzato nella progettazione e realizzazione di arredi moderni per hotel e strutture ricettive.

«Ormai sono pochi gli hotel che chiedono mobili in legno, la maggior parte sceglie arredi in materiale resistente (laminato), che non comporti taglio di alberi e pavimenti in SPC cioè completamente riciclabili una volta dismessi. Difficilmente si riescono ad ottenere elementi modulari componibili, spesso dovuto al fatto che non c'è mai una stanza uguale all'altra. Anche nell'illuminazione ormai si lavora tutto con Led, all'insegna del risparmio energetico. Spesso i nostri clienti non sono aggiornati e il nostro compito sta nell'accompagnarli nella scelta dei materiali eco-sostenibili e del risparmio».

Stile: pavimenti Made in Italy e certificati sostenibili

Un tema centrale per Stile, in linea con le richieste sempre più frequenti nel settore contract, è il valore del Made in Italy. Questo si traduce nell'impegno a salvaguardare la produzione nazionale, rispettando la tradizione e l'autenticità dell'artigianalità italiana. Tale scelta non solo tutela gli elevati standard qualitativi dei prodotti, ma rappresenta anche un contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo italiano. Offre pavimenti in legno personalizzati di alto livello.

Uno dei pavimenti personalizzati in legno di Stile

Un'altra tendenza fondamentale è quella della sostenibilità, un valore che guida da sempre la filosofia aziendale di Stile. La produzione avviene seguendo rigorosi principi sostenibili, con certificazioni che attestano la qualità e la conformità ai più alti standard di tutela ambientale e sicurezza. Ogni pavimento è completamente tracciabile, garantendo trasparenza nei processi produttivi e il rispetto delle normative in materia di emissioni e reazione al fuoco.

Stile garantisce pavimenti con i livelli di emissione più bassi in Europa

Di particolare rilievo è la certificazione Indoor Air Comfort GOLD, che conferma la conformità delle emissioni di VOC (composti organici volatili) alle normative europee più stringenti, nonché l'adesione volontaria ai protocolli ambientali più avanzati. Questo garantisce pavimenti con livelli di emissione più bassi in Europa, assicurando ambienti salubri e sicuri per l'ospitalità di alto livello.

Stile ha come pilastro il Made in Italy

Con il Made in Italy e la sostenibilità come pilastri, Stile risponde alle esigenze del mercato contract con soluzioni che combinano estetica, qualità e responsabilità ambientale, anticipando le tendenze dell'arredamento per il 2025.

Fiemme Tremila: dal parquet naturale agli arredi in legno

Portare i benefici del bosco negli ambienti interni: da questa scommessa nasce nel 1993, in Val di Fiemme, Fiemme Tremila: azienda, oggi Società Benefit, specializzata in pavimenti, rivestimenti e arredamenti in legno biocompatibile. Tutti i prodotti di Fiemme Tremila sono realizzati in Triplostrato® di legno massello, una struttura che garantisce stabilità, capacità di flessione, resistenza e durata del legno nel tempo, e sono trattati con Fiemme Tremila BioPlus®: un olio appositamente studiato che miscela oltre 50 sostanze naturali per proteggere il legno, mantenendolo vivo e libero di respirare, e assicurandone anche una manutenzione veloce, semplice e ottimale.

Tutti i prodotti di Fiemme Tremila sono realizzati in Triplostrato® (La Roccia Wellness Hotel, foto: Carlo Baroni)

Nel 2017 uno studio, unico in Italia, a cura del CNR-IVaLSA (oggi CNR-IBE) - il principale istituto di ricerca nazionale nel settore foresta-legno - ha certificato che i prodotti Fiemme Tremila “fanno bene”: non solo non emettono nessun tipo di VOC nocivo nell'ambiente, ma rilasciano VOC benefici, in grado di migliorare la qualità dell'aria negli spazi interni.

I prodotti di Fiemme Tremila sono trattati con un olio che mantiene vivo il legno (Casacon, foto: Carlo Baroni)

Salubrità che si accompagna alla sostenibilità: Fiemme Tremila utilizza esclusivamente legni certificati FSC® e PEFC, oltre a quelli provenienti dai boschi della Val di Fiemme, gestiti da secoli in maniera responsabile dall'istituzione della Magnifica Comunità di Fiemme. Nel 2024, l'azienda ha inoltre raggiunto la completa indipendenza energetica da combustibili fossili, grazie all'uso di fonti fotovoltaiche e termiche pulite e rinnovabili.

Fiemme Tremila utilizza esclusivamente legni certificati (La Roccia Wellness Hotel, foto: Carlo Baroni)

La gamma prodotto si articola in sei collezioni - Fior di Fiemme, Luci di Fiemme, Boschi di Fiemme, Echi di Fiemme, Mani di Fiemme e Bottega per progetti su misura - per oltre 100 essenze personalizzabili nella scelta, nelle colorazioni e nelle lavorazioni del legno.

Fiemme Tremila, non solo pavimenti e rivestimenti: grazie al progetto Disegno di Legno Active Hotel Rosat Predazzo, foto: Alice Russolo)

Non solo pavimenti e rivestimenti: grazie al progetto Disegno di Legno e alla collezione di mobili Solo, disegnata dallo Studio aledolci & co, gli stessi legni dei pavimenti possono essere utilizzati per creare arredi, disponibili già a catalogo o realizzabili su misura. Il marchio è distribuito in tutta Italia e all'estero, in Svizzera, Medio Oriente e Cina.

Tutte le soluzioni Fiemme Tremila sono adatte agli ambienti contract, hospitality e ad alto traffico (Adler Lodge Ritten, foto: Carlo Baroni)

È presente in pieno centro a Milano con lo showroom monomarca Fiemme Store Milano. Grazie alle caratteristiche di resistenza, qualità e durata, garantite dalla struttura in Triplostrato® e dal trattamento BioPlus®, tutte le soluzioni Fiemme Tremila sono adatte agli ambienti contract, hospitality e ad alto traffico. Numerosi i progetti firmati negli anni, tra cui alcuni interni del Bosco Verticale a Milano, il Technogym Village di Cesena, l'Headquarter Diesel di Vicenza, l'ADLER Lodge Ritten di Soprabolzano e l'hotel Casacon di Sirolo.

Pittura naturale: la calce del Brenta di Vivasan

Il comparto edile sta cambiando, spostandosi verso soluzioni green, come vernici atossiche o all'acqua. La calce del Brenta nasce dall'incontro tra la tradizione artigianale e lo spirito di innovazione della famiglia De Toni. Per quasi 100 anni ha raccolto sassi, prodotto calce, un materiale naturale sano, sostenibile e facilmente lavorabile, e realizzato finiture inedite miscelando tecnologia, talento e tradizione.

Vivasan, la Calce del Brenta - Pittura Garza 7016, Continuum Avana 5064

La calce del Brenta conta su una materia prima rigenerabile, non dannosa per la salute e prodotta con ridotti consumi energetici. Inoltre sono realizzate in una filiera produttiva che rispetta l'ambiente. Infine sono pensate per coniugare la bellezza e la qualità estetica, al benessere di chi abita lo spazio.

Vivasa, La Calce del Brenta - Pittura Primitivo 7200 , Pittura Melissa 7214 , Continuum Avana 5064

Per chi vuole respirare aria pura senza rinunciare a vivere in ambienti essenziali, lineari e raffinati è stata realizzata una pittura a calce totalmente naturale. La pittura a calce Vivasan è due volte naturale. Ha ricevuto, infatti, sia le certificazioni NaturePlus®, Anab e Icea come prodotto dell'edilizia a basso impatto ambientale e a basso impatto sulla salute, sia la classificazione A+ che garantisce la totale assenza di elementi nocivi dalla sua composizione sia nell'imballo che in fase d'uso. Due garanzie importanti per chi vuole fare una scelta doppia: di benessere e di coscienza.

Luconi: creare divisioni con i pannelli decorativi Chameleon senza ristrutturazione

Prodotto nuovo dell'azienda Luconi è Chameleon: una nuova idea che lascia libera la fantasia del progettista. Un sistema dalle molteplici soluzioni: per rivestire, per dividere, per decorare, per attrezzare, per realizzare dei box chiusi all'interno di una stanza. Il sistema è caratterizzato da una struttura portante e da pannelli decorativi che possono essere fissati ad essa in maniera semplice tramite calamite così da rendere i pannelli decorativi facili da rimuovere, da sostituire e da rimodulare.

I pannelli decorativi Chameleon di Luconi

Frutto della collaborazione con Il Prisma, società internazionale di architettura e design, e con l'architetto e designer Danilo Premoli, Chameleon punta a ridefinire gli spazi abitativi contract, offrendo soluzioni capaci di adattarsi armoniosamente a qualsiasi contesto architettonico. Nel settore dell'ospitalità, Chameleon permette di rinnovare senza eseguire importanti interventi edili o impiantistici. I pannelli decorativi offrono un'ampia gamma di texture e colori per personalizzare camere, suite e aree comuni. Inoltre, il sistema permette di completare le camere con diversi elementi accessori come ripiani, vani chiusi e scrittoi.

Hörmann: velocità e sicurezza in cucina con le porte “Va e Vieni”

Velocità e sicurezza sono caratteristiche fondamentali nei ristoranti, hotel e bar. L'architettura di sala deve essere studiata per rendere il lavoro rapido, fluido ed efficiente, in particolar modo quello dei camerieri, che devono continuamente passare da un ambiente all'altro. Altrettanto importante è la sicurezza perché il personale di sala deve potersi spostare con le mani occupate, senza rischi di incidenti.

Una delle porte va e vieni di Hörmann

Da quasi 90 anni leader europeo nel settore delle chiusure, Hörmann risponde a queste mirate esigenze del comparto con le sue nuove porte va e vieni, progettate per agevolare il lavoro in sala, permettendo ai locali di offrire ai propri clienti un'immagine qualificata, un servizio rapido, e un'esperienza piacevole.

Tecnologicamente avanzate, affidabili e durevoli, le porte va e vieni Hörmann consentono un transito semplice e rapido da un'ambiente all'altro. Un ulteriore plus sono poi gli elevati standard in tema d'igiene che contraddistinguono queste chiusure: il materiale selezionato per la realizzazione del prodotto è, infatti, idoneo al contatto con gli alimenti. Resistenti anche a temperature estremamente rigide - fino a -30° - e all'acqua, le porte va e vieni Hörmann rappresentano la soluzione ideale anche per le celle frigorifere.

Un ulteriore plus delle porte va e vieni di Hörmann sono gli elevati standard in tema d’igiene

I modelli, con uno o due battenti, sono disponibili in quattro versioni: polietilene (PE), acciaio inox, legno e pannelli compatti in HPL. I primi presentano pannelli spessi 15 mm in PE 500 pressato (coperti da una garanzia di 10 anni) che rendono il prodotto particolarmente robusto. In grado di garantire elevate opportunità in termini di personalizzazione, le porte in PE sono disponibili in molteplici colorazioni, di cui dieci standard e tre speciali, ma, su richiesta, possono essere realizzate nella tonalità RAL desiderata.

Le versioni in acciaio inox, invece, propongono pannelli con un nucleo in schiuma spesso 40 mm e si prestano particolarmente a progetti con forte inclinazione per l'estetica grazie ai due eleganti design disponibili: con finitura lucida o satinata. Manti di oltre 40 mm di spessore, in un pannello di truciolato pieno, caratterizzano poi le varianti in legno.

Una delle porte va e vieni Hörmann con pannello compatto in HPL resistente ai graffi

Infine, le porte va e vieni con pannello compatto in HPL resistente ai graffi sono spesse 15 mm e disponibili con diverse finiture con effetto legno. In tutti i casi, le soluzioni sono munite di cerniere in acciaio inox che permettono ai battenti di muoversi con un angolo di apertura di 180° o 360°, garantendo massima flessibilità d'uso. Ulteriori vantaggi sono apportati dalla graffa in acciaio inox presente all'interno della cerniera dove trovano alloggio le molle.

Questa, infatti, assicura robustezza e minima necessità di manutenzione. Le nuove porte va e vieni sono realizzate su misura e fornite interamente preassemblate con telai e cerniere, e, quindi, possono essere installate rapidamente. Inoltre, grazie al sistema di telaio Hörmann, presentano diverse soluzioni di fissaggio per ogni tipo di parete.

Zafferano: illuminazione a Led per bassi consumi e risparmio

Per una struttura ricettiva è fondamentale l'attenzione ai costi e alle soluzioni sostenibili. Riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, acqua calda sanitaria, cucina, lavanderia, centri benessere etc. richiedono consumi di energia elettrica e termica, con un impatto economico e ambientale. Per questo motivo, è fondamentale che gli albergatori investano in soluzioni ad alta efficienza energetica, per ridurre i consumi, le emissioni e i costi. Una prima risposta è l'uso dei Led, non basta.

Le soluzioni per l'illuminazione di Zafferano

Si può pensare ai pannelli solari, a una coibentazione della struttura e ai sistemi di domotica e di controllo energetico (software): la domotica è l'insieme delle tecnologie che permettono di automatizzare e gestire il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione, la sicurezza, ecc.

Installare sistemi di domotica e di controllo energetico negli alberghi permette di ottimizzare i consumi energetici, adattandoli alle esigenze e alle preferenze degli ospiti, evitando sprechi e migliorando il comfort. Inoltre si può abilitare la struttura grazie a un software che consente di sfruttare la tecnologia, collegando e controllando tutta la struttura.

Le lampade “senza fili” o nomadi (Poldina) di Zafferano

E sui tavoli? Le lampade “senza fili” o nomadi (Poldina) Zafferano, non necessitando del collegamento alla rete elettrica, si sono rivelate utilissime per illuminare tutti gli spazi all'esterno dei locali. Le lampade ricaricabili di Zafferano si sono confermate valide anche per affidabilità, qualità dei materiali, avanguardia della tecnologia, presenza di certificazioni di sicurezza, capacità delle batterie, facilità di manutenzione (ricarica, pulizia) e possibilità di sostituzione di batterie e moduli LED.

Le illuminazioni da esterno di Zafferano

Cruciale per il loro successo della gamma è stata anche la possibilità di personalizzare intensità e temperatura di colore dell'emissione luminosa, per creare un'atmosfera confortevole e suggestiva: la luce morbida, intima e raccolta di una lampada Zafferano rende un locale più accogliente, migliorando l'esperienza dei clienti. Infine, queste lampade funzionano anche in assenza di corrente, ad esempio in caso di blackout.

Segis: sistemi di sedute, tavoli, sistemi modulari

Segis è un'azienda leader nel design di sistemi di sedute, tavoli, imbottiti, sistemi modulari e complementi di arredo, dal 1983 ha conquistato la scena internazionale con il suo design unico che porta il Made in Italy nel mondo e nel settore del contract. Tra le tendenze sicuramente la modularità è la è la quintessenza dell'ospitalità - capacità di creare spazi modulari di sistemi di poltrone e divani per spazi in condivisione.

BE-ON di Segis

Tra questi, BE-ON è un prodotto che si compone a piacimento creando spazi di molteplici dimensioni e forme, spazi che possono essere arginati da barriere o completamente liberi. Seduta, schienale e pannelli in diverse altezze creano un senso di intimità, accogliendo una o più persone, che possono lavorare, condividere idee o semplicemente rilassarsi.

Un'altra tendenza è creare sistemi versatili anche di soft seating come Skylan , un nuovo tipo di design nel “soft seating”. Concepito come un sistema di panche semplice, ma versatile, Skylan crea atmosfere aperte e invitanti negli spazi contract. Imbottiture visibilmente morbide e schienali generosamente proporzionati possono essere configurati per suggerire spazi individuali o luoghi in cui sedersi insieme.

Skylan di Segis

Le singole unità creano originali isole private in spazi di transizione, mentre i moduli più grandi possono essere collegati per aree di attesa o atri spaziosi. I tavolini con prese di ricarica a induzione aggiungono ospitalità al sistema, consentendo una ricarica rapida e una superficie per il lavoro o per un caffè.

La voce dell'architetto Andrea Langhi: progettare locali che funzionano

Ambienti rilassati, dove il cliente possa sentirsi a proprio agio, quasi come a casa. Gli architetti propongono colori tenui, materiali naturali, come l'acqua, la pietra o il legno, oppure prodotti innovativi che collaborano a ridurre l'impatto sull'ambiente. Hotel e ristoranti si devono adeguare al futuro, perché la natura lo reclama. Abbiamo visto la cucina “aperta” con l'abbattimento della quarta parete nel ristorante milanese stellato Verso.

L'architetto Andrea Langhi

La soluzione è stata realizzata dallo studio di design Andrea Langhi, che ha concepito un unico tavolo, più vicino al cliente, seduto verso la cucina, mentre segue ogni passaggio del piatto. «In genere nel ristorante stellato si mangia e basta, mentre da Verso abbiamo messo al centro la cucina, così il pubblico si può intrattenere, guardando gli chef mentre cucinano», commenta Langhi.

Lo studio milanese ha trent'anni di esperienza nei locali pubblici (bar, ristoranti ed hotel). Il suo obiettivo non è solo progettare “locali belli”, ma soprattutto “locali di successo”, che funzionano. Pertanto, insieme ai clienti, analizza il mercato e la location, definendo insieme a loro che tipo di “prodotto” e a “quale pubblico” rivolgersi.

Ladie's Bathroom al Plein Hotel di Milano

«I linguaggi diversi possono spiazzare, ma la mia filosofia impone la coerenza con il brand. Parto dal presupposto che il locale deve piacere al pubblico a cui è destinato. I locali pubblici impongono materiali duraturi e pratici, quindi cerco di fare una sintesi tra estetica e praticità: perfetto connubio tra questi elementi è il grès porcellanato. In alcuni casi la sostenibilità può diventare una parola vuota; preferisco utilizzare oggetti impensabili, che abbiano terminato il loro ciclo vitale. Prendere una lampada o un mobile fuori uso e trasformarlo, significa non sprecare e non inquinare. Ad esempio un container l'ho fatto diventare un bagno pubblico. Oggi i locali pubblici devono intrattenere, infatti il pubblico vuole passare il tempo e trovarsi in locali divertenti. Abbiamo esagerato nel bagno Ladie's Bathroom al Plein Hotel di Milano, il più “instagrammato”, infatti oggi è diventato di moda fotografarsi nei bagni», aggiunge Langhi.

Outdoor: dialogo perfetto tra esterno e interno alle Terme di Saturnia

Terrazzi, piscine, ambienti all'aperto ormai sono di grande tendenza, sia in città che fuori. Quando fa freddo ci sono i “funghi” riscaldanti oppure le verande che possono essere chiuse o aperte. Importante creare un continuum tra esterno e interno, per rendere piacevole il soggiorno. Alle Terme di Saturnia è stato inaugurato un nuovo giardino d'inverno e un'area relax a sfioro sulla vasca sorgente.

L'interno della veranda de La Stellata | Country Restaurant di Saturnia (Gr)

Il progetto vede anche il rilancio de La Stellata | Country Restaurant di Saturnia (Gr) con affaccio sul campo da golf. Il ristorante più antico della Maremma all'interno del resort, ha rinnovato gli spazi a ridosso della grande vasca termale, amatissima e scenografica. Ne deriva una nuova elegante veranda, a sfioro sulla sorgente, con un design d'interni totalmente rivisto. Sono stati scelti colori tenui come l'écru con qualche tocco di azzurro polvere che racconta il mondo dell'acqua e infonde un senso di calma. Imbottite e avvolgenti le poltroncine della sala interna che invita al comfort, così come le luci soffuse che creano un'atmosfera sofisticata e rilassante.

Sono stati scelti materiali naturali per la veranda di fronte alla vasca, che assume toni eleganti e racconta il forte legame con l'ambiente circostante, amplificato dall'uso sapiente di piante e verde che portano la natura tra i tavoli: un dialogo armonico tra esterno e interno. Lo sfondo della veranda è decorato con un rivestimento vinilico "Pini Marittimi" che sembra proseguire il panorama visibile dalle sorgenti sulle colline di Saturnia, creando l'illusione di un continuo paesaggio naturale.

L'esterno della veranda de La Stellata | Country Restaurant di Saturnia (Gr)

La veranda è stata concepita con vetrate scorrevoli a tutta altezza completamente apribili per favorire l'utilizzo durante i mesi estivi e primaverili. Il volume della veranda consente adesso una maggiore penetrazione di luce naturale e scorrimento dell'aria all'interno del ristorante. I complementi d'arredo includono poltroncine con cuscini decorativi fogliacei e tavolini in ceramica smaltata, poltroncine in toni dell'azzurro che richiamano i colori della sorgente e lampade in cotto fatto a mano di produzione locale.

Con affaccio sulla vasca, è stata realizzata anche una nuova zona relax, climatizzata indoor e adiacente al Bagno Romano, molto richiesta dai clienti in cerca di uno spazio raccolto dove potersi rilassare tra un'immersione termale e trattamenti alla Spa. Questo salotto sull'acqua è stato concepito proprio per assicurare quiete e comfort con vista rilassante sulla natura.

Anche in questo caso, c'è stato un uso predominante di colori naturali, dalla corda al sabbia, per i lettini relax e i tendaggi soffici, interrotto solo da alcuni morbidi pouf blu profilati da un piping chiaro che si raggruppano intorno a un braciere, in una zona centrale circondata da candele. Le principali aziende utilizzate in questo progetto includono Talenti, Toscot, Livoni, Fluxo, Marazzi, Anellari, Jannelli & Volpi per le carte da parati, e Keracoll per le pitture acriliche a base acqua.

S-CAB: la plastica riciclata diventa un salottino, ideale per arredare gli esterni

S-CAB ha dato vita alla collezione Go Green, realizzata in plastica certificata rigenerata ottenuta dalla lavorazione e rigenerazione di prodotti giunti a fine vita, scarti derivati dalla raccolta differenziata e scarti industriali. La poltroncina Brezza di Alessandro Stabile è stata pensata soprattutto per l'esterno.

La collezione Go Green di S-CAB