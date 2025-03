Perché l'ospitalità, più dell'accoglienza, è la chiave del successo in sala?

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galataeo.

Ospitalità vincente: il segreto per fidelizzare gli ospiti

Quanto è opportuno porsi delle domande che, operando nel mondo dell'accoglienza e dell'ospitalità, abbisognano di risposte che determinino delle differenze non solo sul piano concettuale ma anche su quello pratico. Credo sia importante riflettere sulla differenza tra accoglienza e ospitalità.

Le differenze tra accoglienza e ospitalità

La prima è l'insieme dei servizi opportuni rivolti al ricevimento dell'ospite. L'ospitalità è conoscenza della storia, della cultura , delle tradizioni, della geografia del paese o della città in cui si è a ricevere l'ospite. L'ospitalità è saper comunicare con l'ospite. Pertanto l'accoglienza è basata su uno scambio. L'ospitalità è personalizzata sulle caratteristiche e sulla provenienza dell'ospite. Il servizio si esplica in un dare per avere. L'ospitalità non può che essere personalizzata.

L'ospitalità è fare sentire l'ospite a suo agio soddisfando le sue aspettative più personali. ll servizio è tecnica e rispetto di regole. Il servizio è attenzione a svolgere con cura una serie di passaggi tecnici. L'ospitalità è saper anticipare i bisogni dell'ospite.

L'ospitalità sarà sempre vincente

L'ospitalità è riconoscere e ricordare i gusti e le preferenze di un ospite abituale consigliandogli subito i piatti che si prevede lui gradirà. Il servizio ha il compito di far sì che in sala tutto funzioni secondo un orario. Il servizio sa professionalmente porre rimedio ad un problema denotato da un ospite. L'ospitalità è in grado di evitare che vengano in essere lamentele, prevenendole.

Il valore dell'ospitalità: oltre il semplice servizio

L'ospitalità è un'esperienza emozionale. Il servizio segue un piano prefissato. Sia il servizio che l'ospitalità possono trasmettere uno stile e un brand aziendali tali da essere indimenticabili, ma solo l'ospitalità porta gli ospiti a ritornare, fidelizzandoli.

Per contatti: