Come accogliere un cliente al bar: dalla prima impressione alla personalizzazione

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galataeo.

Saper accogliere gli ospiti in un bar rappresenta un elemento chiave per differenziare il locale in un mercato sempre più competitivo. Un barista esperto non è solo un preparatore di bevande ma un vero ambasciatore di un'esperienza che intende offrire ai propri ospiti.

Accoglienza al bar, la prima impressione fa la differenza

Ovviamente sarà sempre la prima impressione a far la differenza e che determina una percezione positiva o negativa, già di primo acchito, da parte dell'ospite.

Anche al bar è sempre la prima impressione a far la differenza

L'accoglienza non può esimersi da un saluto caloroso accompagnato da un sorriso genuino e da uno sguardo diretto, creandosi, così, con l'ospite, una immediata connessione. È fondamentale la tempestività nel riconoscere, poi, un ospite abituale per cui basta, anche se si è occupati, un cenno del capo e un "Arrivo subito!", per evitare una sensazione di trascuratezza.

Accoglienza al bar, come trasformare un cliente occasionale in abituale

Assai importante attraverso l'esperienza proposta è conquistare un ospite occasionale affinché diventi uno abituale.

Memorizzare gli ospiti e la loro frequenza consente di ricordarne le preferenze come i titoli professionali che riconosciuti fanno sempre piacere: "Buongiorno dottor Verdi!". Questa memorizzazione consente, nel tempo, di anticipare le scelte dell'ospite, naturalmente adeguando sempre la comunicazione con la tipologia di ospite con cui si tratta.

Accoglienza al bar, come gestire le criticità

Eventuali lamentele, se sapute gestire, con educazione e perizia, possono nella loro buona risoluzione, rafforzare la fedeltà dell'ospite. Un ascolto attivo della lamentela, facendo ripetere la problematica all'ospite, consente di dimostrare attenzione, senza minimizzarla o ridurla a percezione esclusivamente soggetiva dell'ospite stesso.

Per un'accoglienza ottimale al bar ci si può servire della tecnologia a patto che lo si faccia in modo appropriato

Consigliabile sempre scusarsi sentitamente e provvedere a una veloce soluzione del problema e, magari, aggiungendo una miglioria, per dimostrare buona fede.

Accoglienza al bar, il ruolo della tecnologia

Guai se gli strumenti digitali che la tecnologia mette a disposizione anche nel settore della ristorazione, venissero a sostituire i rapporti umani. Per esempio, però, si può ricorrere a palmari per consentire pagamenti più rapidi, non facendo attendere troppo l'ospite presso la cassa.

Soprattutto, è importante rispondere alle recensioni, specialmente a tutte quelle non positive che gli ospiti lasciano sui social network utilizzando sempre un tono personale e diretto, riconoscendo le eventuali ragioni dello scrivente, mai facendo scaricabarile su inettitudine di eventuali collaboratori, ma addossandosi le responsabilità, invitando a tornare, avendo già risolto la problematica segnalata, con la promessa di uno sconto riparatore.

