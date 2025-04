Dall'ingresso al conto: ogni passo conta nell'esperienza di un ristorante

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galataeo.

Un ristorante, oggi come oggi, non può limitarsi solo ad offrire dell'ottimo cibo ai propri ospiti ma rappresenta anche un luogo dove si intrecciano emozioni, cultura nella convivialità e scoperta sensoriale sempre più accattivante. In sostanza, un ristorante propone un'esperienza ai propri ospiti che diventa il proprio tratto distintivo e un ricordo indimenticabile tanto che poi gli ospiti ne divengono testimonial anche nelle recensioni.

L'esperienza del cliente al ristorante inizia dalla soglia

È ovvio che l'esperienza che è proposta dal ristorante si percepisce già al momento in cui gli ospiti ne varcano la soglia. Un'accoglienza calorosa e professionale crea, da subito, un'atmosfera di benessere e fiducia. Un personale di sala preparato e attento gioca un ruolo chiave per far sentire ogni ospite unico, sapendo soddisfare esigenze e aspettative e, se ospite abituale, ricordandone le preferenze. L'esperienza si avvale anche della cura dei dettagli fino alla illuminazione interna del locale che deve contribuire a esprimere un contesto armonioso e rilassante per gli ospiti.

Cucina e servizio: un racconto coerente

Quando si parla di cucina non si fa riferimento solo alla qualità degli ingredienti e alla abilità dello chef nel saperli assemblare creando piatti deliziosi. La vera esperienza si costruisce attraverso la creatività e l'innovazione magari seguendo le linee guida della tradizione di un piatto rendendolo rivisto, un viaggio sensoriale nuovo che coinvolge tutti i sensi stimolando la curiosità degli ospiti. Naturalmente occorre sempre una attenzione alla stagionalità e alla provenienza degli ingredienti quale impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione degli stessi.

Non basta cucinare bene: oggi un ristorante deve emozionare, dall'inizio alla fine

Infine, è essenziale un servizio impeccabile per completare l'esperienza. Non si tratta solo di efficienza che è imprescindibile in sala. Occorre saper dare consigli mirati e spiegazioni dettagliate di piatti e vini richiesti, creando un dialogo autentico e rispettoso con gli ospiti in modo che ciascuno di essi si senta protagonista dell'esperienza offerta.

