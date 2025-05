Intervista a Pino Cuttaia: la cucina come impegno sociale e culturale

Licata, Sicilia. Due stelle Michelin, un'identità gastronomica fortissima e un'idea chiara in testa: la cucina è un gesto sociale, non solo un'esperienza da spettacolarizzare. Pino Cuttaia, chef e fondatore del ristorante La Madia, è uno di quei cuochi che hanno fatto della memoria e del radicamento nel territorio il loro punto di forza. In un'epoca in cui si discute di crisi del fine dining, Cuttaia rilancia con un pensiero semplice: «Il cliente deve tornare» e per farlo bisogna cucinare bene, restare accessibili, non allontanarsi troppo dai sapori familiari.

È, appunto, in Sicilia, terra ricchissima ma spesso poco valorizzata, che Cuttaia ha scelto di investire, aprendo nel 2000 il suo ristorante a Licata insieme alla moglie Loredana Cipriano. In un angolo lontano dalle rotte più battute dal turismo di massa, senza il traino di mete glamour come Taormina o Catania, ha costruito un percorso fatto di dedizione, costanza e visione. Nel 2006 è arrivata la prima stella Michelin, nel 2009 la seconda. Ma il cuore del progetto resta lo stesso di sempre: raccontare la Sicilia vera, quella delle stagioni, dei gesti tramandati, del pane raffermo che non si butta mai. Quella che oggi rischia di perdersi sotto le luci della cucina-spettacolo, ma che secondo lui è ancora la strada giusta da seguire.

L'intervista a Pino Cuttaia, chef de La Madia a Licata

Lo abbiamo intervistato per capire dove sta andando, secondo lui, la cucina italiana - e dove dovrebbe andare. Ecco cosa ci ha raccontato.

Chef, si parla spesso di crisi del fine dining. Lei come la vede?

Io non vedo alcuna crisi, sinceramente. Ci sono tante proposte, certo, tanti posti dove si mangia, e il cliente oggi si divide: va in giro, prova altro, torna meno spesso. Ma non è un problema di crisi, piuttosto di trasformazione. Il fine dining deve passare da una visione esclusivamente elitaria a una dimensione culturale. E questa cultura va trasmessa senza far paura. Molti pensano che un ristorante stellato sia per forza costoso, complicato, distante. A volte non è nemmeno il prezzo che frena, ma l'idea di dover “capire” troppo. Per questo io cerco sempre di mantenere un equilibrio: racconto il mio territorio, faccio vivere un'esperienza, ma senza allontanarmi troppo dai sapori riconoscibili. Deve esserci gusto, ma anche accoglienza. E la cosa funziona, anche perché il mio non è un luogo turistico come Taormina, Catania o Palermo. Io ho bisogno anche del pubblico locale, e se voglio che tornino, devo parlare la loro lingua.

La sala del ristorante La Madia a Licata (Ag)

Negli ultimi anni la presentazione del piatto sembra aver superato il gusto. È anche questo che ha creato distanza con il pubblico?

Credo che oggi ci sia bisogno di un passaggio di consapevolezza. Dobbiamo vedere la ristorazione anche come un impegno sociale. Quando mangi da me, non stai solo vivendo un'esperienza. Stai sostenendo un contadino, un pescatore, un casaro. Dietro ogni piatto c'è una filiera, un territorio, una rete di persone. Questo è il punto. Il futuro della cucina, secondo me, non è nell'effetto speciale, ma nel recupero del senso: la tavola deve diventare sentimento. E il cliente non viene per sfidare il cuoco, per vedere cosa sa inventarsi. Viene per emozionarsi, anche con una semplice panzanella. Se c'è una differenza tra un ristorante qualunque e un locale stellato, oggi, deve essere nel servizio, nella cura, nei dettagli. Ma non nella distanza. E soprattutto non nel voler stupire a ogni costo.

Per Cuttaia la prima regola in cucina è conoscere la tradizione

Quindi la cucina italiana deve restare ancorata alla propria tradizione?

Sì, ma con intelligenza. Non è che dobbiamo essere integralisti. Io uso prodotti locali quando posso, certo, ma se voglio un'ostrica, so benissimo che in Sicilia non la trovo. Allora scelgo la migliore possibile, anche se viene da fuori. Lo stesso vale per gli asparagi, che uso perché mi piacciono e perché stanno bene nei miei piatti. Il punto non è usare solo ingredienti locali, ma non perdere il legame con le proprie radici. L'innovazione deve essere una lettura personale, non un esercizio di stile. E prima di tutto, bisogna conoscere la tradizione. Senza quello, non si va da nessuna parte.

Gnocco di seppia con carbone nero di Pino Cuttaia

Il suo ristorante continua a mantenere due stelle, nonostante non si trovi, come detto, in una zona turistica. Come ci è riuscito?

Facendo il mio lavoro, ogni giorno. Senza farmi troppo influenzare da quello che succede fuori. C'è il momento in cui si lavora tanto, e quello in cui si lavora meno. Ma serve costanza, pazienza. E serve lavorare sul passaparola, sulla fidelizzazione. Alcuni dei miei primi clienti oggi non frequentano più, magari sono più anziani, ma c'è una nuova generazione che arriva. Bisogna investire anche su di loro, modellarsi sul presente senza snaturarsi. È un processo lento, ma necessario.

La cucina siciliana deve essere valorizzata di più? La risposta di Cuttaia

Secondo lei la ristorazione siciliana è abbastanza valorizzata? O resta un po' nascosta rispetto a quella di altre regioni del Sud come Campania, Puglia e Sardegna?

La Sicilia è straordinaria, ma spesso manca una visione unitaria. Ci sono territori più forti, come appunto Taormina, ma anche tante zone - come Licata - che meriterebbero molto di più. Il punto è che serve meno improvvisazione e più professionalità. Solo con la competenza si fa crescere il turismo, solo così il turista torna. Serve studio, lavoro, impegno. E serve una politica che creda davvero nel potenziale dell'isola: voli più accessibili, strutture migliori, stagionalizzazione vera.

Lo chef Pino Cuttaia

Con Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, qualcosa si sta muovendo?

Sì, qualcosa si vede. Ci sono persone che passano da Siracusa, fanno tappa da me prima di arrivare ad Agrigento. A livello mediatico qualcosa sta girando. Ma sta a noi siciliani fare la nostra parte: accogliere bene, essere professionali, far sì che chi viene qui voglia tornare.

Ultima domanda, un po' provocatoria: La Madia è ormai un punto di riferimento per Licata? Si può dire che oggi è anche grazie a voi che molte persone scoprono questa città?

In parte sì. Ci sono clienti che viaggiano con la Michelin, fanno itinerari gastronomici e passano da Licata apposta per venire da noi. Poi magari non si fermano a lungo, ma sicuramente il ristorante è una tappa che attira. C'è anche un bel turismo medio-alto di ritorno: gente che ha vissuto fuori e torna in estate. Ecco, noi siamo uno dei motivi per cui si fermano. E forse anche per cui si ricordano che Licata ha molto da raccontare.