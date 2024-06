Ecco il nuovo look de La Madia, il ristorante stellato di Pino Cuttaia a Licata

Pino Cuttaia, lo chef due stelle Michelin, e la moglie Loredana, aprono le porte della "nuova" La Madia, il ristorante a Licata (Ag) che con il suo nuovo look accoglie gli ospiti in un'esperienza culinaria da non perdere. L'ambiente, curato dall'architetto Fatima Costa, è caldo e accogliente, con pareti in legno chiaro impreziosite da scatti d'autore. La nuova sala amplifica lo spazio e ridefinisce i canoni del fine dining, creando un'atmosfera coinvolgente che evoca l'essenza della Sicilia e del Mediterraneo.

La Madia, nuovo look caldo e accogliente 1/4 A La Madia I tavoli sono rotondi e ampi, ammantati da tovaglie di lino 2/4 La nuova sala de La Madia evoca l'essenza della Sicilia e del Mediterraneo. 3/4 A La Madia colori caldi e quadri alle pareti 4/4 Previous Next

Il nuovo look di La Madia di Pino

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione: dai legni naturali ricercati al marmo che richiama le vicine miniere di sale, fino al ferro trattato con una speciale tecnica per esaltarne la natura più calda. Il blu del mare, fonte di ispirazione e nutrimento, permea l'ambiente, creando un'armonia cromatica che rimanda alla cultura mediterranea. Dall'atmosfera avvolgente della sala principale, con le sue tonalità calde e la vista sul giardino, al pavimento in legno di rovere resinato, alle sedie imbottite in pelle disegnate da Patricia Urquiola color mandarino, ai tavolini di servizio in ferro, fino alle lampade che ricordano le canne da pesca, ogni elemento è stato scelto con cura per creare un'atmosfera di eleganza senza tempo, intrisa di cultura, mai ostentata.

I tavoli sono rotondi e ampi, ammantati da tovaglie di lino, per un’esperienza di degustazione elegante. Il marmo cipollino spazzolato corre lungo le pareti delinea a terra una sottile linea d'ombra. L'elemento centrale è un imponente armadio bifacciale in radica di olmo con finitura opaca, che si affaccia su entrambe le sale, le cui forme morbide si contrappongono alla boiserie di noce che le separa, reinterpretando in modo contemporaneo un elemento tradizionale. L'esperienza de La Madia va oltre il semplice gusto. L'obiettivo è quello di valorizzare l'esperienza dell'ospite attraverso un gioco di proporzioni sensoriali, dove la vista, il gusto e l'olfatto si fondono creando una sinestesia unica.

Un viaggio attraverso i sapori della Sicilia a La Madia

La cucina dello chef Pino Cuttaia è un viaggio nel tempo, una scia di ricordi e tradizioni che arrivano alle autentiche radici della cucina di casa. Ogni piatto è un'esperienza rassicurante, con sapori conosciuti che riconducono ai momenti trascorsi intorno a un tavolo con la famiglia, ma con sorprese disarmanti. Gli ingredienti, anche i più semplici, si esprimono grazie alla visione dello chef, in modi inaspettati, portando l'ospite in un territorio inesplorato di gusti e sensazioni.

Pino Cuttaia, chef due stelle Michelin, de La Madia

Oltre al menu alla carta, lo chef propone tre degustazioni: "L'Illusione", un omaggio alla storia del locale con piatti iconici come "La pizzaiola"; "Il mare inaspettato", un percorso marino che conduce alla scoperta di sapori unici; e "La Scala dei Turchi", un racconto del territorio dalla terra al mare.

La Madia è un luogo unico che celebra la tradizione culinaria siciliana più autentica, abbracciando allo stesso tempo nuove tendenze e linguaggi. Un equilibrio tra passato e presente che lo rende un posto speciale per un'esperienza gastronomica indimenticabile.

La Madia

Corso F. Re Capriata 22 - 92027 Licata (Ag)

Tel 0922771443