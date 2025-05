Ritorno alle origini per Spagnoli: il Mirabella si rilancia sul Lago d'Iseo

Un ritorno a casa, in uno dei luoghi più suggestivi e incantevoli del lago d'Iseo. Cristian Spagnoli, chef classe 1976, dopo aver fatto - per 7 anni - esperienze in Italia, Francia e in Galles, ha deciso di tornare alle origini e riprendere in mano le redini del Mirabella Restaurant di Clusane d'Iseo. Un luogo incantevole sulla collina che domina il lago, fino a spaziare sulle più alte vette della Valle Camonica, all'interno del Romantik Hotel Relais Mirabella.

Lo chef Cristian Spagnoli

Il legame con il territorio e la famiglia

«Abito qui sotto con moglie e figlia - ha detto durante un incontro con la stampa - e dopo aver fatto esperienze nazionali e internazionali molto importanti, anche nella NIC (Nazionale Italiana Cuochi), ho deciso di ritornare dove avevo iniziato a muovere i primi passi nel mondo della ristorazione. Non potevo dire di no all'invito della famiglia Anessi (proprietaria anche dei 2 Roccoli) di rilanciare questo splendido relais. La cucina è sempre stata la mia passione e, oggi più che mai, sono felice di poterla condividere con tutti in un luogo che conosco e che ha un significato speciale per me. Il Mirabella rappresenta il posto ideale per realizzare la mia visione gastronomica, dove eleganza e creatività si incontrano in perfetta armonia».

Tavolo con vista lago al Relais Mirabella

Una cucina di tecnica e sentimento

Pochi coperti, 30-40 in tutto, aperto solo di sera, con una brigata - per ora - di cinque persone. Spagnoli fa leva sul menù Emozione, una vera e propria sinfonia di sapori, pensata per sorprendere e conquistare i sensi.D'obbligo gustare l'iconico spaghetto al riccio di mare e i risotti, punti di forza di «una cucina calda, in stile classico e antico» che coinvolge e convince, grazie alla qualità degli ingredienti e alla cura quasi maniacale dei tempi di cottura.

Spaghetto con riccio di mare, grué di cioccolato e burro affumicato

Spagnoli, fra l'altro, ha conquistato per tre anni il titolo di "campione d'Italia della cucina calda" e una medaglia d'oro ai campionati europei. Da non perdere la sublime carta dei dolci e della piccola pasticceria. E vale la pena fare una passeggiata nell'oliveto per scoprire un interessante museo dell'olio ed un moderno frantoio.

Un relais di charme tra Brescia e Bergamo

Relais dal fascino che non ti aspetti, a cavallo delle province di Brescia e Bergamo: sicuramente fra i luoghi più affascinanti, con una vista mozzafiato sul Sebino.