Pulizia delle toilette: il biglietto da visita (spesso trascurato) di un ristorante

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

Toilette del ristorante: la pulizia è essenziale per la reputazione

La pulizia dei servizi igienici in un ristorante è un elemento cruciale non solo dal punto di vista igienico-sanitario ma anche per l'immagine complessiva e la reputazione del locale. I servizi igienici, da definirsi quali toilette e non bagni, sono, infatti, uno dei principali parametri con cui gli ospiti giudicano la loro esperienza nel ristorante. Entrare in una toilette sporca o trascurata, mancante di carta igienica o con il sapone liquido terminato, compromette irrimediabilmente la percezione del locale, influenzando negativamente da parte degli ospiti la sua valutazione magari precedentemente positiva e pregiudicando la possibilità di ritornare una prossima volta.

La pulizia delle toilette: parametro fondamentale dell'apprezzamento

Secondo studi di settore dedicati a individuare le motivazioni per cui un ospite non ritorna in un locale, una delle prime è trovare una toilette non curata igienicamente e priva di imprescindibile ordine e pulizia, indicando come la valutazione ai fini delle recensioni ne sia totalmente, poi, influenzata. La qualità della pulizia delle toilette è indice della qualità del locale stesso in quanto una toilette ben curata rappresenta il valore dell'attenzione da parte del ristoratore ai propri ospiti. Oltretutto, una toilette sporca può ben fare sorgere dubbi sulle condizioni igieniche generali del locale, compresa la cucina, minando la fiducia dell'ospite stesso.

Garantire una continua pulizia delle toilette

Pertanto, la pulizia delle toilette dovrà essere gestita con rigore e professionalità e vistone l'uso continuo da parte degli ospiti, già solo per lavarsi le mani, e non solo, comunque, occorre che vi sia persona.

Naturalmente, è importantissimo che gli ambienti delle toilette risultino profumati gradevolmente. Ovviamente, le toilette devono anche assicurare assoluta privacy degli utilizzatori con porte che si chiudono correttamente e con serrature, se a chiave, che non abbiano a bloccarsi facendo prigioniero l'ospite. Curare le toilette risulta, quindi, un aspetto affatto secondario per l'impatto e la reputazione di un locale e non tenerne conto sarebbe un grave errore ai fini della fidelizzazione degli ospiti.

