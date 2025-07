Epta rafforza la fornitura di banchi frigo per bar con l'acquisizione di Hauser

Epta, azienda italiana di riferimento nel settore della refrigerazione commerciale, consolida la sua posizione in Europa ampliando l’offerta di banchi frigo professionali destinati a bar, caffetterie e locali pubblici. L’acquisizione della storica azienda austriaca Hauser rappresenta un passo strategico per aumentare la capacità produttiva e rispondere in modo più capillare alla crescente domanda di soluzioni refrigeranti efficienti e sostenibili per il canale horeca.

Una vetrina refrigerata di Epta per il bar

Banchi frigo, celle e sistemi su misura per le esigenze dei bar

I prodotti offerti da Epta comprendono vetrine refrigerate, frigoriferi verticali, banchi retro banco, congelatori e celle frigorifere, progettati per garantire massima efficienza energetica e una perfetta conservazione di alimenti e bevande. L'integrazione con Hauser consente di estendere ulteriormente la gamma, includendo sistemi di controllo della temperatura avanzati e modelli pensati specificamente per il settore dei bar e della ristorazione veloce.

Crescita in Europa: focus su Austria, Svizzera e mercati emergenti

Con circa 1.500 dipendenti e due stabilimenti, Hauser aggiunge valore alla rete produttiva di Epta, che già oggi genera oltre 1,7 miliardi di euro di fatturato. L’operazione proietta il gruppo sopra i 2 miliardi di euro, rafforzando la presenza nei mercati di Austria, Svizzera e dell’Europa centro-orientale. Una strategia che permette a Epta di migliorare anche la copertura territoriale del servizio di assistenza tecnica, elemento chiave per il settore horeca, dove la continuità operativa è fondamentale.

Marco Nocivelli, Ceo di Epta

Marco Nocivelli, CEO di Epta: «L’unione delle famiglie imprenditoriali di Epta e Hauser segna l’inizio di un nuovo capitolo di eccellenza industriale europea, fondato su valori condivisi, una visione comune e un profondo impegno verso l’innovazione sostenibile. La nostra esperienza congiunta nel business della refrigerazione commerciale è unica. Insieme alla recente partnership con la famiglia Viessmann nata nel 2023, l’accordo con Hauser rafforza ulteriormente la nostra posizione di player globale nel settore. In uno scenario plasmato dalla transizione ecologica e digitale, creare partnership e reti significative è essenziale per generare crescita sostenibile: questo accordo rappresenta perfettamente la nostra strategia e la nostra volontà di continuare a investire nel futuro del Gruppo secondo il nostro Purpose – Preserving our planet with conscious innovation. Together».

Soluzioni personalizzate per locali di ogni dimensione

Epta si distingue per la capacità di progettare soluzioni refrigeranti su misura, adatte a ogni tipo di bar, dai piccoli esercizi di quartiere alle catene di caffetterie. L’integrazione con Hauser amplia ulteriormente le possibilità di configurazione, offrendo impianti compatti, silenziosi e ad alte prestazioni, compatibili con i requisiti di design, spazio e consumo energetico richiesti dai moderni esercizi di somministrazione.

Espansione internazionale e visione futura

Dopo l’importante espansione europea, Epta guarda ora ai mercati internazionali, in particolare al Nord America, dove è già attiva con uno stabilimento e ricavi superiori ai 300 milioni di euro. L’obiettivo a lungo termine è consolidare la posizione globale nel settore della refrigerazione per bar e locali pubblici, un comparto in costante evoluzione, con crescente attenzione alla sostenibilità, all’efficienza energetica e alla digitalizzazione dei sistemi di controllo.

Una soluzione per bar gelateria di Epta

L’operazione è stata supportata da Bain & Company, PwC e Clifford Chance, sottolineando la rilevanza strategica di un progetto che punta a trasformare Epta nel punto di riferimento europeo e globale per la refrigerazione professionale nei bar.