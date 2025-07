Camerieri, attenti alla postura: il corpo parla e il cliente giudica

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

Postura e linguaggio del corpo sono fondamentali in sala

La postura di coloro che operano in sala è un elemento cruciale non solo per il benessere fisico del cameriere e del maitre ma anche per la qualità dell'esperienza offerta agli ospiti. Infatti il personale di sala è costantemente sotto osservazione, comunicando professionalità e attenzione al servizio ai tavoli come al contempo anche autorevolezza e sicurezza che sono qualità che si riflettono direttamente sulla percezione da parte degli ospiti del livello di cura con cui sono seguiti e coccolati.

L'importanza del linguaggio del corpo

Il linguaggio del corpo in sala è un importante strumento di comunicazione agli ospiti, in quanto una postura eretta, uno sguardo sempre attento e focalizzato sulle loro esigenze e necessità, trasmettono fiducia e competenza.

Un cameriere professionista si muove in sala denotando agli ospiti che non sta perdendo tempo ma è concentrato sul da farsi e sulle richieste ricevute, camminando con movimenti fluidi e controllati, non mostrando mai segni di insofferenza al servizio anche nei momenti di maggior pressione, esprimendo un atteggiamento autorevole e mai una comunicazione autoritaria. Il cameriere deve essere riconosciuto come una figura affidabile dagli ospiti che, per conseguenza, accetteranno i suoi consigli, stimandolo.

Attenzione alla postura in sala

Buone posture denotano lo stare in salute dell'operatore di sala. Invece posture scorrette quali spalle curve, braccia incrociate, l'appoggiarsi ai muri o comunicare segni di disinteresse o nervosismo verso gli ospiti, saranno percepiti come maleducazione e mancanza di professionalità. Questi comportamenti frutto di eccessiva fatica per un lavoro non ben organizzato in sala o di cattive abitudini radicatesi nel tempo, comprometteranno l'immagine del locale e la soddisfazione degli ospiti.

Posture sbagliate possono compromettere l'immagine del locale e la soddisfazione degli ospiti

D'altronde lavorare in sala è molto stressante dovendo spesso gestire, i camerieri, ritmi serrati e richieste continue di ospiti esigenti e, inevitabilmente, queste situazioni producono stress che, se non ben gestito, sarà causa di comportamenti nocivi e deleteri oltre al rischio di infortuni sul lavoro.

Per contatti: