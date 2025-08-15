EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Detergenza professionale e cosmetica green: le novità Allegrini a HostMilano

L'azienda partecipa a HostMilano 2025 con le ultime novità per la detergenza e la cosmetica professionale. In evidenza le linee Ecolabel, prodotti plastic-free e cosmetici solidi per un'ospitalità sostenibile e responsabile

di Redazione Italia a Tavola
 
15 agosto 2025 | 15:30

Allegrini, azienda chimica italiana con 80 anni di esperienza, parteciperà alla 44ª edizione di HostMilano, fiera di riferimento per il settore Horeca e per l'ospitalità professionale. In programma dal 17 al 21 ottobre 2025, l’evento sarà l’occasione per scoprire le novità per la detergenza professionale e le linee cortesia per hotel proposte dall’azienda.

La linea Find Your Eco di Allegrini Cosmetic Solutions

Soluzioni per la detergenza e la cosmetica professionale in fiera

All’interno del padiglione 11P, stand H46 L45, Allegrini presenterà uno spazio ispirato al proprio logo, basato su forme circolari che evocano continuità e visione. Lo stand ospiterà sia le ultime proposte in ambito cosmetico sia i nuovi prodotti dedicati alla pulizia professionale.

Linee cortesia per hotel: qualità, sostenibilità e benessere

Allegrini Cosmetic Solutions, la divisione dedicata all’hotellerie, porterà in fiera collezioni inedite, studiate per garantire un’esperienza unica agli ospiti. Tra le proposte più rilevanti:

I comsetici della linea DPlanet di Allegrini Cosmetic Solutions

  • Find Your Eco: linea certificata Ecolabel, sviluppata per ridurre l’impatto ambientale;
  • Amoenia: linea certificata Cosmos Organic, formulata per le pelli più sensibili;
  • DPlanet: cosmetici solidi plastic-free, water-free e senza conservanti, ideali per una beauty routine sostenibile.

TeamSystem

Detergenza professionale: efficacia e rispetto per l’ambiente

Allegrini Top Clean Solutions presenterà l’intera gamma Ecolabel: prodotti pensati per garantire la massima efficacia nella pulizia professionale, con ingredienti naturali e basso impatto ambientale. I detergenti certificati coprono ogni necessità: dalla rimozione del calcare alla pulizia delle stoviglie, dalle superfici dure ai vetri.

I detergenti Ecolabel Allegrini: soluzioni efficaci e a basso impatto ambientale per l'Horeca

Detergenti Ecolabel anche per le lavanderie professionali

La gamma Ecolabel include anche detergenti per lavanderie professionali e self-service, formulati per ogni fase del lavaggio: enzimatici, candeggianti ecologici e detergenti specifici per la cura dei tessuti. Tra le novità in catalogo: il disincrostante, il multiuso e il detergente pavimenti, sviluppati secondo i più rigorosi standard ambientali europei.

Ricerca, qualità e rispetto dell’ambiente: l’impegno quotidiano nei laboratori Allegrini

Pulizia e sostenibilità: una visione concreta

Allegrini continua il proprio impegno verso un sistema di pulizia professionale che non comprometta la salvaguardia dell’ambiente. I prodotti Ecolabel sono il risultato di una ricerca avanzata condotta nei laboratori interni, con l’obiettivo di unire qualità e sostenibilità ambientale.

Allegrini sarà presente a FieraHost Milano 2025 dal 17 al 21 Ottobre al Pad. 11P stand H46 - L45

Allegrini Spa
Vicolo Salvo d'Acquisto 2 24050 Grassobbio (Bg)
Tel +39 035 4242111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

