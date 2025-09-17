Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta

«Tecnicamente non ci sarà nessun rimpasto, solo eventualmente la sostituzione di un assessore. Lo farò quando mi arriverà la richiesta». Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato esplicito nella serata di martedì 16 settembre in merito all'ingresso in Giunta dell'imprenditrice del mondo della pasticceria, la bresciana Debora Massari, figlia del celebre re dei dolci Iginio, al posto di Barbara Mazzali. Il cambio dovrebbe avvenire all'Assessorato al Turismo e ai grandi eventi.

Il presidente della Regione Attilio Fontana

Precisa Fontana: «Ho letto anch'io sui giornali la notizia, ma per ora Fratelli d'Italia - il partito della Mazzali - non mi ha ancora comunicato l'eventuale cambio. Se e quando mi arriverà la proposta, vedrò il da farsi. Certo è che al giro di boa di metà legislatura non intendo fare alcun rimpasto. Semmai, una sostituzione».

Mazzali: «Ad oggi il partito non ha chiesto alcun passo indietro»

Dunque, Fontana ha messo i puntini sulle "i" in attesa di ulteriori sviluppi. E mentre le voci continuano a rincorrersi, Barbara Mazzali si è fatta sentire con un comunicato in cui ha precisato: «Ad oggi il partito non ha chiesto alcun passo indietro. Continuo quindi a lavorare con impegno e serenità per il turismo lombardo e per il marchio "made in Lombardy". Lo faccio con la consapevolezza di essere sempre stata in prima linea, al servizio dei cittadini che, con 6.800 preferenze, hanno scelto di scrivere il mio cognome sulla scheda elettorale alle ultime regionali in provincia di Brescia».

L'attuale assessore del Turismo, Barbara Mazzali

«Qualora dovessero arrivare richieste diverse - che ribadisco, ad oggi non mi sono pervenute - da militante e da "soldato" del partito, tornerò a fare politica sul territorio, come sempre ho fatto, rappresentando con orgoglio la provincia». Fin qui, la penultima puntata della telenovela che, secondo i ben informati, dovrebbe concludersi in tempi ristretti, anche perché una delle persone coinvolte (leggasi il consigliere Bontempi, destinato a lasciare il posto in Consiglio alla Mazzali) avrebbe già ottenuto un altro importante incarico.