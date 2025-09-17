EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 17 settembre 2025  | aggiornato alle 10:57 | 114457 articoli pubblicati

Salomon Food World
Mozzarella Bufala Campana
Salomon Food World

Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta

Il governatore della Lombardia non si muove finché Fratelli d’Italia non formalizza la sostituzione di Barbara Mazzali. Nessun rimpasto a metà legislatura, solo un eventuale cambio deciso dal partito: «Se e quando mi arriverà la proposta, vedrò il da farsi» ha detto senza giri di parole Attilio Fontana

di Renato Andreolassi
17 settembre 2025 | 10:39
Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta
Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta

Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta

Il governatore della Lombardia non si muove finché Fratelli d’Italia non formalizza la sostituzione di Barbara Mazzali. Nessun rimpasto a metà legislatura, solo un eventuale cambio deciso dal partito: «Se e quando mi arriverà la proposta, vedrò il da farsi» ha detto senza giri di parole Attilio Fontana

di Renato Andreolassi
17 settembre 2025 | 10:39
 

«Tecnicamente non ci sarà nessun rimpasto, solo eventualmente la sostituzione di un assessore. Lo farò quando mi arriverà la richiesta». Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato esplicito nella serata di martedì 16 settembre in merito all'ingresso in Giunta dell'imprenditrice del mondo della pasticceria, la bresciana Debora Massari, figlia del celebre re dei dolci Iginio, al posto di Barbara Mazzali. Il cambio dovrebbe avvenire all'Assessorato al Turismo e ai grandi eventi.

Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta

Il presidente della Regione Attilio Fontana

Precisa Fontana: «Ho letto anch'io sui giornali la notizia, ma per ora Fratelli d'Italia - il partito della Mazzali - non mi ha ancora comunicato l'eventuale cambio. Se e quando mi arriverà la proposta, vedrò il da farsi. Certo è che al giro di boa di metà legislatura non intendo fare alcun rimpasto. Semmai, una sostituzione».

Mazzali: «Ad oggi il partito non ha chiesto alcun passo indietro»

Dunque, Fontana ha messo i puntini sulle "i" in attesa di ulteriori sviluppi. E mentre le voci continuano a rincorrersi, Barbara Mazzali si è fatta sentire con un comunicato in cui ha precisato: «Ad oggi il partito non ha chiesto alcun passo indietro. Continuo quindi a lavorare con impegno e serenità per il turismo lombardo e per il marchio "made in Lombardy". Lo faccio con la consapevolezza di essere sempre stata in prima linea, al servizio dei cittadini che, con 6.800 preferenze, hanno scelto di scrivere il mio cognome sulla scheda elettorale alle ultime regionali in provincia di Brescia».

Regione Lombardia, Debora Massari al turismo? Il presidente Fontana aspetta

L'attuale assessore del Turismo, Barbara Mazzali

«Qualora dovessero arrivare richieste diverse - che ribadisco, ad oggi non mi sono pervenute - da militante e da "soldato" del partito, tornerò a fare politica sul territorio, come sempre ho fatto, rappresentando con orgoglio la provincia». Fin qui, la penultima puntata della telenovela che, secondo i ben informati, dovrebbe concludersi in tempi ristretti, anche perché una delle persone coinvolte (leggasi il consigliere Bontempi, destinato a lasciare il posto in Consiglio alla Mazzali) avrebbe già ottenuto un altro importante incarico.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
turismo regione lombardia pasticceriaAttilio Fontana Barbara Mazzali Debora Massari
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Brita
Bord Bia
CostaGroup
Elle&Vire
Brita
Bord Bia
CostaGroup
Elle&Vire
Molino Dallagiovanna
Nexi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 