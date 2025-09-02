EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Egnazia Ospitalità Italiana apre le selezioni per il nuovo resort in Val Pusteria

Il 17 e 18 settembre si terranno i Recruiting Days di Castel Badia, evento dedicato alla selezione di professionisti per il nuovo resort di Egnazia Ospitalità Italiana a San Lorenzo di Sebato, in Alto Adige

di Redazione Italia a Tavola
 
02 settembre 2025 | 17:08

Il 17 e 18 settembre si svolgeranno i Recruiting Days di Castel Badia, iniziativa organizzata da Egnazia Ospitalità Italiana per selezionare figure qualificate nel settore dell’ospitalità di lusso. L’evento è un momento strategico per la formazione di un team che contribuirà all’apertura del nuovo resort di San Lorenzo di Sebato, prevista per fine anno.

Il borgo di San Lorenzo di Sebato, dove Egnazia Ospitalità italiana aprirà un nuovo resort a dicembre 2025

Egnazia e il progetto di ospitalità di Castel Badia

Situato nei pressi di Brunico, ai piedi del Plan de Corones (Kronplatz), Castel Badia è una struttura storica che sarà trasformata in una destinazione di accoglienza esclusiva. Il progetto è frutto della collaborazione tra Egnazia Ospitalità Italiana, guidata da Aldo Melpignano, il Gruppo Kronplatz e le famiglie Gasser e Knötig, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva tra storia, benessere e natura.

Recruiting Days: un’opportunità per i talenti dell’ospitalità

Durante le due giornate dedicate alla selezione, Egnazia ricerca professionisti per diversi reparti: front of house, porter, sala e sommelier, cucina, pasticceria, plonge, bar, housekeeping, spa e manutenzione.

  • 17 settembre 2025 - Recruiting Day in presenza presso l’Hotel Martinerhof di San Lorenzo di Sebato
  • 18 settembre 2025 - Recruiting Day online

Castel Badia: Egnazia ricerca professionisti per diversi reparti

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale di Castel Badia e inviare la propria candidatura on line entro il prossimo 8 settembre alle 18:00.

Un ambiente di lavoro certificato Great Place to Work

Egnazia Ospitalità Italiana si distingue per la cura dedicata alle proprie risorse umane, considerate veri e propri Talenti. Il gruppo ha ottenuto la prestigiosa certificazione Great Place to Work anche nel 2025, confermando l’impegno nella creazione di un ambiente professionale che valorizza il benessere, la crescita e il riconoscimento delle competenze.

Entrare a far parte del team di Castel Badia significa contribuire a un progetto che coniuga bellezza del luogo, qualità del servizio e attenzione al personale. I Recruiting Days 2025 rappresentano il punto di partenza per professionisti motivati e appassionati, pronti a far parte di una realtà di eccellenza nell’accoglienza italiana.

Castel Badia Recruiting Days Egnazia Ospitalità Italiana opportunità di lavoro ospitalità di lusso selezione personale San Lorenzo di Sebato Plan de Corones Great Place to Work carriere hotellerieAldo Melpignano
 
