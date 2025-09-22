“Il Pagliaccio”: le chiavi della sala da Zappile a Luca Belleggia e Veronica Loachamin

La sala del ristorante "Il Pagliaccio" di Roma cambia volto. Dopo l’uscita di scena di Matteo Zappile, che ha lasciato la carica di general manager per intraprendere una nuova avventura, il servizio del due stelle Michelin di via dei Banchi Vecchi passa nelle mani di Luca Belleggia e Veronica Loachamin. Una scelta nel segno della continuità: infatti, entrambi hanno fatto parte a lungo della squadra guidata da Zappile, conquistando la fiducia dello chef Anthony Genovese e dei clienti, e sono ora chiamati a guidare uno dei servizi più riconosciuti e premiati della ristorazione italiana.

Luca Belleggia e Veronica Loachamin con Anthony Genovese

Negli anni, ricordiamo, il lavoro di squadra ha portato a riconoscimenti importanti, tra cui quello di miglior servizio di sala per la guida Michelin. Veronica e Luca hanno contribuito in prima persona a questo percorso, dimostrando professionalità e sensibilità, e oggi assumono un ruolo centrale per mantenere alto il livello dell’accoglienza e della cura in sala. Da una parte Luca, per lungo tempo head sommelier, dall’altra Veronica, che al fianco di Zappile ha condiviso la gestione e l’organizzazione del ristorante.

L’esperienza di Luca Belleggia e Veronica Loachamin

«Questo nuovo ruolo - ha commentato Luca Belleggia - porta con sé un grande senso di responsabilità, ma anche di fierezza e orgoglio, soprattutto rispetto alla stima ricevuta dallo chef e dalla proprietà. Matteo ci lascia una bella eredità, che io insieme a Veronica raccogliamo e mettiamo in campo per rendere l’esperienza del Pagliaccio sempre unica e di livello. La nostra quotidianità non cambierà di molto nella pratica - prosegue il già head sommelier - quel che invece sarà importante è essere entrambi, sia io che Veronica, delle guide per i nostri collaboratori. Io per la parte wine and beverage, Veronica per il servizio di sala».

Una parte della sala del ristorante Il Pagliaccio di Roma

«Per me il Pagliaccio è casa - racconta Veronica Loachamin - è un mondo che mi appartiene completamente e al quale io appartengo. I miei primi passi in questa realtà mi hanno fatto amare questo mestiere, ma sentivo tanta voglia di crescere, desideravo che al lavoro di sala venisse dato il giusto valore. In questi otto anni è stata proprio la formazione di Matteo a darmi gli strumenti per migliorare me stessa. All’interno del Pagliaccio ho dato forma a qualità come la caparbietà, che contraddistingue la forza di questo team, e la curiosità, una dote apparentemente semplice ma che nasconde così tanto, sia nella professione che nelle persone. Ecco perché, grazie alla fiducia che chef Anthony ha dato a me e a Luca, posso portare alla squadra del Pagliaccio sì la serietà e la severità che questo lavoro comporta, accompagnate da una gentilezza e da un senso vivo di collaborazione vera che diano il giusto valore a ogni componente del nostro team così affiatato» conclude la nuova restaurant manager del ristorante due stelle Michelin.

La nuova sfida di Matteo Zappile

Come annunciato, dopo quasi vent’anni di intensa collaborazione, Zappile lascia via dei Banchi Vecchi per un progetto diverso, che lo porterà nel mondo dell’alta hotellerie. Infatti, come dichiarato in un’intervista al Gambero Rosso, diventerà operation manager di un nuovo albergo di lusso nell’ex sede del Partito comunista italiano in via delle Botteghe Oscure, sempre a Roma.

Matteo Zappile, ex general manager de Il Pagliaccio di Roma

Si tratta del primo hotel in Italia del gruppo Thompson Hotels by Hyatt, che aprirà a dicembre 2025. Insieme a lui, nel nuovo team, ci saranno Arturo Reguero Gomez come general manager, Fabio Fioravanti come executive chef per tutta l’offerta gastronomica e Mario Farulla come bartender manager.